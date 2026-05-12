Los grandes proyectos previstos por Adif en Asturias (entre los que está la obra clave que permitiría reducir los tiempos de viaje del AVE)

Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que gestiona la infraestructura ferroviaria, prevé movilizar en Asturias alrededor de 300 millones de euros en distintas actuaciones incluidas en sus planes de contratación para 2026. La cifra supera los 708 millones si se incorpora la futura estación intermodal de Gijón, que por sí sola concentra más de 405 millones de inversión.

La principal actuación prevista en la red convencional será la renovación del tramo ferroviario entre Pola de Lena y Oviedo y del túnel de El Padrún, en la línea León-Gijón. La obra contará con un presupuesto de 106,8 millones de euros y constituye la mayor inversión prevista en Asturias al margen del proyecto gijonés.

La mejora de ese trayecto es una de las actuaciones más esperadas de la red asturiana, ya que permitiría reducir los tiempos de viaje de la alta velocidad entre Asturias y la Meseta. En la actualidad, los trenes no pueden circular a velocidades competitivas entre Pola de Lena y Oviedo debido al estado de la infraestructura. En cualquier caso, las previsiones de Adif no significan que las obras se vayan a ejecutar este mismo año.

Adif ejecutará esa renovación a través de varios contratos diferenciados. De momento, el gestor ferroviario ya ha puesto en marcha la renovación de los sistemas de señalización y control de tráfico, con una inversión cercana a los 38 millones de euros. A ello se suman las futuras obras en los túneles de Villabona, presupuestadas en torno a 18 millones.

Además de la obra principal, el proyecto incluye distintos contratos auxiliares para suministros ferroviarios y asistencia técnica. Adif prevé destinar 11,6 millones de euros a aparatos de vía, 9,9 millones a traviesas, 8,7 millones a carril y otros 6,4 millones a balasto para renovar el trazado. También reserva más de 10 millones para el seguimiento y control técnico de las obras.

Otra de las inversiones destacadas aparece vinculada a la línea Santander-Oviedo. Los planes incluyen 93 millones de euros para la renovación integral de vía entre Santander y Cabezón de la Sal, además de otros 6,2 millones destinados a actuaciones en Requejada y 4,6 millones para asistencia técnica ligada a ese corredor ferroviario.

La red de ancho métrico, la antigua Feve, también concentrará varias actuaciones relevantes. Entre ellas figura la renovación de subestaciones eléctricas de la red asturiana, presupuestada en 12,7 millones de euros.

A ello se añaden distintas obras para mejorar la seguridad ferroviaria mediante la supresión de pasos a nivel. Adif prevé invertir 7,7 millones de euros en Langreo, 6,7 millones en Piloña y 6,1 millones en Llanes.

Los planes de contratación para 2026 incluyen además otras actuaciones de menor cuantía, como la modernización de la estación de Pola de Lena, con 4,8 millones de euros; nuevas intervenciones ligadas a la conexión León-Asturias y el entorno de Pajares; o la redacción de proyectos para futuras bases de mantenimiento ferroviario en Luarca y Ribadesella.

Al margen de todas esas actuaciones, la gran operación ferroviaria prevista en Asturias seguirá siendo la futura estación intermodal de Gijón. El proyecto suma más de 405 millones de euros entre la remodelación del entorno de Carlos Marx, valorada en 40,2 millones; la segunda fase de la infraestructura, con 363 millones; y la asistencia técnica asociada a las obras.