El mejor comienzo: así es el aula de 2 años en The English School of Asturias

Cada vez más familias son conscientes de que los primeros años de vida son decisivos en el desarrollo de un niño. En este contexto, The English School of Asturias, el único centro británico internacional de Asturias, ha incorporado a su proyecto educativo el aula de 2 años, Pre-Nursery, una iniciativa puesta en marcha en enero del año pasado que responde a una visión clara: ofrecer una educación de calidad desde el inicio, en un entorno seguro, estimulante y adaptado a cada etapa.

Pre-Nursery se concibe como el primer paso de un recorrido educativo completo, donde el objetivo no es solo enseñar, sino acompañar a cada alumno en su desarrollo como persona. Desde el inicio, el colegio apuesta por crear un entorno cercano e inclusivo en el que los niños puedan crecer con confianza, desarrollar su curiosidad natural y comenzar a construir una relación positiva con el aprendizaje.

Learning through play: el corazón del aprendizaje en EYFS

El aprendizaje en esta etapa se basa en el principio de learning through play, uno de los pilares del sistema británico Early Years Foundation Stage (EYFS), donde el niño es el centro del proceso educativo y aprende a través del juego, la exploración y la experiencia.

Originado en el Reino Unido e implantado desde 2008 en colegios británicos de todo el mundo, el marco EYFS está respaldado por décadas de investigación y reconocido internacionalmente como el estándar de referencia en educación infantil temprana.

El juego, tanto libre como guiado, se convierte en la principal herramienta de aprendizaje. A través de la manipulación de materiales y la interacción con el entorno, los niños desarrollan su curiosidad y comprensión del mundo de forma natural.

Alumnos del centro jugando / Cedida a LNE

Este modelo se estructura en siete áreas de desarrollo: Communication and Language, Literacy, Mathematics, Understanding the World, Expressive Arts and Design, Physical Development y Personal, Social and Emotional Development (PSED). Este último ámbito acompaña el desarrollo emocional y social, fomentando la confianza, la autonomía y las primeras habilidades de relación con los demás.

El resultado es un enfoque global en el que el desarrollo cognitivo, emocional y social avanza de forma equilibrada, en un entorno donde el niño se siente seguro, acompañado y protagonista de su propio aprendizaje.

Un día en el aula: aprendizaje y desarrollo integral desde el inicio

La jornada en Pre-Nursery se articula en torno a distintos momentos clave que combinan aprendizaje, bienestar y desarrollo integral. El juego libre y las primeras actividades guiadas favorecen la adaptación al entorno, estimulan la curiosidad y potencian las primeras habilidades sociales.

Los espacios al aire libre tienen un papel protagonista, aportando beneficios esenciales como el desarrollo físico, la autonomía y la conexión con el entorno natural.

Las sesiones de educación física adaptadas a su edad contribuyen al desarrollo de la motricidad y la coordinación. Todo ello configura un día equilibrado, en el que cada experiencia está pensada para favorecer el desarrollo integral del alumno.

Inmersión en inglés desde los primeros años

Uno de los elementos diferenciales de The English School of Asturias es la inmersión lingüística en inglés. El idioma se integra de forma natural en la jornada, formando parte de las rutinas, las actividades y la comunicación diaria.

Este contacto temprano permite que los niños se familiaricen con el inglés de manera espontánea, desarrollando comprensión y expresión desde edades muy tempranas. Al mismo tiempo, el colegio mantiene el desarrollo del español, incorporándolo en áreas clave para asegurar una base lingüística equilibrada.

El resultado es un entorno bilingüe en el que los niños crecen utilizando ambos idiomas con naturalidad desde el inicio. A diferencia de otros programas bilingües de la región, el modelo del centro se basa en una inmersión real y constante en inglés, donde el idioma se vive como lengua de uso cotidiano.

Este inicio temprano aporta además un valor añadido a largo plazo, ya que favorece una mayor fluidez, seguridad y capacidad de pensamiento en un segundo idioma desde las primeras etapas.

Comunicación con las familias

La relación con las familias forma parte esencial del proyecto educativo. A través de una comunicación diaria y fluida, se mantiene un contacto constante mediante agenda escolar, comunicación directa con la tutora y reportes periódicos con fotografías, que permiten a las familias conocer el día a día de sus hijos en el aula.

Bienestar, seguridad y acompañamiento

El bienestar emocional es una prioridad en The English School of Asturias. La adaptación al entorno escolar se realiza de forma progresiva, respetando los tiempos y necesidades de cada niño, favoreciendo así una transición segura y positiva.

El equipo educativo trabaja para crear un ambiente cercano y de confianza, donde los alumnos se sientan seguros para explorar, expresarse y comenzar a relacionarse con los demás.

Desde estas primeras etapas, el colegio promueve valores como el respeto, la responsabilidad y la empatía, sentando las bases para formar alumnos que no solo aprendan, sino que también sean capaces de convivir, reflexionar y contribuir de forma positiva a su entorno.

En este contexto, la atención personalizada adquiere un papel fundamental. El acompañamiento individualizado permite respetar los ritmos de cada niño, detectar sus necesidades y ofrecer el apoyo necesario en cada momento de su desarrollo, reforzando su seguridad emocional y su confianza desde el inicio.

Un grupo de alumnos en el aula / Cedida a LNE

La colaboración con las familias es también esencial. A través de una comunicación constante y cercana, se establecen objetivos compartidos que permiten acompañar al niño de forma coherente tanto en casa como en el colegio.

Un primer paso dentro de un proyecto educativo global

La incorporación del aula de 2 años permite a las familias integrarse desde el inicio en el proyecto educativo del colegio. Se trata de una etapa que conecta directamente con el resto del recorrido académico.

El colegio ofrece además la posibilidad de jornada completa o media jornada, adaptándose a las necesidades de cada familia.

El centro mantiene sus puertas abiertas a través de visitas personalizadas, en las que podrá conocer de primera mano su entorno, su equipo y su metodología. Además, ofrece taster days, jornadas de prueba en las que los niños pueden experimentar un día real en el aula.

Si desea más información o concertar una visita, puede hacerlo a través de la web del colegio: https://english-school-asturias.dukeseducation.es/formulario-de-visita/

Summer School: una primera experiencia en ESA

Para muchas familias, el Summer School se convierte también en una forma de acercarse a este entorno educativo. Durante los meses de verano, del 22 de junio al 31 de julio, los niños de 2 a 14 años pueden participar en un campamento de verano que combina aprendizaje y diversión en inglés.

Toda la información sobre el programa está disponible en la página web del colegio: https://english-school-asturias.dukeseducation.es/vida-escolar/summer-school/