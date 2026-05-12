Multa a las condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco por salir en un documental hablando del crimen

La cárcel de Asturias, en Villabona, en Llanera, ha sancionado a Montserrat González y a Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, por su participación en un documental que se estrena este martes en el canal HBO, en el que ambas aparecen hablando por videoconferencia desde prisión.

El estreno de la producción coincide con el duodécimo aniversario del asesinato de Carrasco, ocurrido el 12 de mayo de 2014 en León. Fuentes judiciales confirmaron que la sanción impuesta por el centro penitenciario no afecta, de momento, al traslado que ambas habían solicitado a comienzos de mes a la cárcel madrileña de Alcalá Meco, ya concedido aunque todavía no ejecutado.

La medida disciplinaria, considerada una falta grave, sí condicionará los permisos penitenciarios de salida de los que ya disfruta Triana Martínez y los que Montserrat González espera que se le concedan.

Recuerdo institucional a Isabel Carrasco

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, tuvo este martes unas palabras de recuerdo para quien fuera presidenta de la institución provincial. Álvarez Courel transmitió, en su nombre y en el de toda la corporación, el cariño hacia los familiares de Isabel Carrasco en la jornada en la que se cumplen doce años de su asesinato. El responsable provincial se pronunció en la sede de la Diputación de León, tras participar en la presentación de la XXIX Feria del Vino DO Bierzo de Cacabelos.

El crimen que conmocionó a León

El asesinato de Isabel Carrasco se produjo el 12 de mayo de 2014, poco después de las 17.00 horas, en la pasarela peatonal sobre el río Bernesga que une el paseo de La Condesa de Sagasta con el paseo de Salamanca, en León. La presidenta de la Diputación se dirigía desde su domicilio hacia la sede provincial del Partido Popular, antes de desplazarse a Valladolid para participar en un acto de campaña de las elecciones europeas.

Según los hechos probados, Montserrat González siguió a Carrasco a corta distancia y le disparó tres veces por la espalda y a corta distancia. El primer disparo la alcanzó en la espalda y afectó al corazón. Después, cuando la víctima ya había caído al suelo, la remató con otros dos tiros, uno en la cara y otro en la cabeza. Carrasco falleció prácticamente en el acto.

Montserrat González huyó después del lugar vestida con una parka verde militar, gorra, guantes, gafas de sol y un pañuelo que le cubría parte del rostro. Tras el crimen se reunió con su hija, Triana Martínez, en las inmediaciones de la plaza del Mercado de Colón y la Gran Vía de San Marcos. Allí le entregó una bandolera en la que llevaba el revólver utilizado en el asesinato y le pidió que se deshiciera de ella.

Triana introdujo después ese bolso en un vehículo de Raquel Gago, agente de la Policía Local de León y amiga suya, que se encontraba estacionado en la calle de Lucas de Tuy. Gago mantuvo oculto el arma hasta el día siguiente, cuando comunicó a un agente de la Policía Nacional que había encontrado en su coche el bolso con el revólver y el pañuelo.

Antecedentes y condenas

La investigación acreditó que Montserrat González y Triana Martínez habían preparado el asesinato por la animadversión que la madre mantenía hacia Carrasco, a quien atribuía el final de la etapa laboral de su hija en la Diputación de León. Triana había trabajado como interina en la institución provincial entre 2007 y 2011, hasta que cesó al cubrirse la plaza mediante oposición.

La Audiencia Provincial de León condenó inicialmente a Montserrat González a 22 años de prisión y a Triana Martínez a 20 años por el asesinato. Raquel Gago fue absuelta del asesinato en primera instancia, aunque condenada por encubrimiento. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la condenó como cómplice, y el Tribunal Supremo elevó finalmente su pena a 14 años al apreciar también tenencia ilícita de armas.

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El crimen causó una fuerte conmoción política y social en León y en el conjunto del país. Carrasco era entonces presidenta de la Diputación, presidenta del PP leonés y una de las figuras políticas más influyentes de la provincia.