Salud ya estudia con gerentes y jefes de servicio la supresión de las guardias médicas de 24 horas

La Consejería de Salud del Principado ya negocia con los servicios de los hospitales la búsqueda de fórmulas alternativas a las guardias de 24 horas que rechazan los médicos jóvenes.

Así lo indicó ayer la titular de Salud, Conchita Saavedra, quien anticipó que su departamento está “trabajando para sacar un modelo o varios modelos de organización” que permitan dar respuesta a la demanda del nuevo Sindicato Médicos del Sespa (SIMES).

Esta organización sindical puso sobre la mesa la semana pasada una amenaza a la Administración sanitaria en el caso de que no se produzcan avances en la reducción de los módulos de guardia: convocar en este mes de mayo una semana de huelga médica que se sume a la que ya está programada para la próxima semana (del lunes 18 al viernes 22).

En guardias y en jornada ordinaria

Según ha podido saber este periódico, desde la Administración sanitaria se ha planteado a los gerentes y a los jefes de servicio que presenten modelos organizativos distintos a los actuales “tanto en lo que se refiere a las guardias como a la jornada ordinaria”. La Consejería y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) han optado por dar voz a los gestores en la búsqueda de estructuras de trabajo “que den a nuestros profesionales unas mayores posibilidades de conciliación”.

Conchita Saavedra incidió en que esta apertura a nuevas maneras de organizar el trabajo no es una respuesta específica al SIMES, sino “algo que ya está en parte acordado con el resto de sindicatos”. Y agregó que la situación actual, vigente desde hace varias décadas, “no puede cambiarse de un día para otro”. Tras la consulta lanzada a jefes de servicio y gerentes, el Sespa espera propuestas que serán sometidas a análisis.

Acercarse a 35 horas semanales

El pasado miércoles, los responsables del SIMES pusieron sobre la mesa (según sus propias palabras) “una propuesta concreta y fundada que podría solucionar nuestros problemas laborales respecto a la jornada”. Se refieren a “dejar de trabajar 24 horas seguidas” y a “reducir las horas semanales para acercarnos a las 35 horas del resto de sanitarios”.

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Según la consejera de Salud, “el diálogo es continuo”. “Somos un Gobierno que ha llegado a acuerdos con todos los sindicatos sanitarios y ahora hay un nuevo sindicato de médicos con el cual estamos entablando también un diálogo constante”, argumentó Conchita Saavedra. Con esta actitud, agregó, “vamos a trabajar para sacar un modelo o varios modelos de organización” que satisfagan en lo posible “lo que nos están demandando”.