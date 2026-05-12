Los sindicatos señalan al Principado por abocar al cierre la mina de de Vega de Rengos (Cangas del Narcea)

La empresa minera Tyc Narcea activará un expediente de regulación de empleo de extinción ante la demora en conseguir el permiso de explotación en la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) y a la espera de que el Instituto para la Transición Justa determine si debe hacerse una devolución parcial de ayudas europeas al cierre para continuar con la actividad.

Tyc Narcea mantuvo en la mañana de este lunes una reunión con los trabajadores de la explotación, algo menos de 80 y la mayoría pertenecientes a subcontratas, para exponer la situación. El procedimiento de despido colectivo abre el plazo para que los trabajadores nombren interlocutores en la mesa negociadora.

Fuentes de la empresa aseguraron que "la decisión responde exclusivamente a causas objetivas y ajenas a su voluntad, derivadas de la situación de paralización indefinida del Proyecto de Investigación Complementaria", sobre el que ha venido operando. La empresa también recalca que existen "retrasos en la tramitación administrativa del proyecto de explotación", lo que "impide el normal desarrollo de la actividad y hacen inviable mantener el actual volumen de empleo sin actividad efectiva".

Tyc Narcea ha asegurado que reactivará plenamente la actividad en cuanto se tramite el Proyecto de Explotación, y se muestra dispuesta a la reincorporación de los trabajadores afectados.

La decisiónha despertado la reacción sindical. José Luis Alperi, del SOMA-FITAG-UGT, lamentó "un nuevo golpe al sector minero", e insistió en que "las administraciones públicas deben transmitir seguridad jurídica y ser diligentes en las tramitaciones que de ellos dependen". El sindicato cuestiona que aún no haya noticias sobre las solicitudes de permisos presentadas por la empresa, al tiempo que traslada "todo el apoyo" a los trabajadores. "Los plazos administrativos de respuesta deben reducirse lo máximo posible, por que el futuro de muchas personas dependen de esas decisiones", indicó Alperi.

Por parte de Comisiones Obreras, Javier Vázquez trasladó también su malestar por el hecho de que "los problemas en el sector los estén pagando las empresas y los trabajadores".

Interlocución municipal

Precisamente los representantes de la plantilla tienen previso mantener esta semana reuniones con los alcaldes de Cangas del Narcea y de Ibias (José Luis Fontaniella y Gemma Álvarez, respectivamente), para pedirles que reclamen celeridad al Instituto para la Transición Justa sobre su informe de devolución de ayudas, lo que despejaría la incertidumbre sobre el futuro temporal de la explotación.

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"Si tuviéramos noticias positivas del ITJ en lo que queda de mes, aunque la empresa tenga constituido el ERE, podría no hacerlo efectivo", aseguró Carlos Menéndez, representante de la plantilla de la mina. "Por eso pedimos celeridad en los trámites; nos corre prisa que llegue alguna respuesta", indicó. La plantilla espera que la dirección general de Minas aprueba el permiso para iniciar trabajos de mantenimiento en la zona en la que el pasado noviembre fallecieron en accidente dos trabajadores.