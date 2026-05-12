La tasa turística de Asturias se cobrará un máximo de cinco noches y los menores de 18 años no tendrán que pagarla

El diseño de la tasa turística asturiana está más que avanzado, y las reuniones que la vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, está teniendo con los distintos actores afectados por su implicación permiten vislumbrar cuál será el anteproyecto de ley que en tan solo unos días salga a información pública. El último detalle revelado es la decisión de que el cobro se limita a un máximo de cinco noches, tal como ocurre en Galicia.

Las declaraciones de Llamedo dejan entrever, además, por dónde podrían ir los tiros en otra cuestión crucial: el precio. La consejera explicó este martes, tras reunirse con la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), que han buscado una "primera aproximación a las cuantías, que son similares a las que hay en otras comunidades”. En este caso, y de seguir, como en otros aspectos, el ejemplo de la comunidad gallega, la tasa rondaría entre 1 y 2,50 euros, dependiendo de la categoría del establecimiento.

Además, el anteproyecto presentaría algunas excepciones y bonificaciones. Por ejemplo, “los menores de 18 años no pagarán la tasa, ni tampoco aquellos federados deportivos que compitan en alguna competición en nuestra comunidad autónoma”, anunció la consejera.

Llamedo también aclaró que la tasa se aplica únicamente sobre las estancias turísticas, igual que hacen otras comunidades autónomas y no hay posibilidad de implantarla sobre otras actividades como tampoco hay en ninguna otra comunidad. "Las leyes que están avaladas van en esta dirección y es en la que estamos trabajando desde el gobierno de Asturias”, afirmó.

Asimismo, insistió en que esta medida no es algo que sea exclusivamente de Asturias, sino que “cada día lo hay en más destinos fuera de nuestro país y también dentro de nuestro país. De hecho, Galicia es una comunidad autónoma que ha incorporado la tasa recientemente y Euskadi está ahora mismo en un proceso pues un poco más avanzado que el del Principado”.

"Es cierto que el turismo repercute económicamente en toda la comunidad autónoma y en los concejos, en el empleo y en la riqueza de los mismos, pero es cierto que nosotros cuidamos esta comunidad autónoma en la que está la costa mejor conservada, en la que tenemos espacios naturales que no tienen comparación con ninguna otra", dijo la vicepresidenta. En este sentido, manifestó que los turistas que vienen tienen que tener esa corresponsabilidad y tienen que también contribuir a cuidar a Asturias.

Respaldo de Comisiones Obreras

Aunque los empresarios del sector han mostrado en varias ocasiones su rechazo a la implantación de la tasa, el Principado si cuenta con algunos respaldos, como el de Comisiones Obreras. El sindicato considera este cobro "necesario”, pero insisten en que ha de establecerse “con un marco regulatorio y ser una herramienta de cohesión territorial y no generar desigualdades entre los distintos concejos del Principado”. Una preocupación que tienen muchos alcaldes asturianos.

La responsable de Política Institucional, Ana María Rodríguez, afirmó este martes que “la presión turística satura los servicios y la calidad de vida residente se degrada por la sobrecarga de las infraestructuras públicas”, por lo que reclamó “avanzar hacia un modelo regenerativo” para “reparar el tejido socioeconómico y devolver el valor real al territorio, y debe hacerse desde el diálogo social”.