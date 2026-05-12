¿Vender su coche en mayo? Porqué la gestión en depósito es la decisión financiera más inteligente

Mayo no es un mes cualquiera para el sector del automóvil. Con la mirada puesta en las vacaciones de verano, el mercado de vehículos de ocasión experimenta un incremento en la demanda. Es el momento de las decisiones. Sin embargo, para el propietario que decide desprenderse de su vehículo, el camino suele estar lleno de frustraciones: ofertas de compra insultantes por parte de profesionales o la inseguridad de la venta entre particulares.

Ante este escenario, ARTIME AUTOMINESA ha decidido dar un giro al modelo tradicional. Su propuesta es clara: "No queremos comprar su coche, queremos ser sus agentes de venta". A través de la gestión en depósito, el propietario no se deshace de un problema, sino que pone su activo en manos de expertos para obtener el máximo rendimiento económico.

El fin de la tasación a la baja

Cuando un negocio de compra-venta adquiere un coche directamente, asume un riesgo financiero inmediato. Ese riesgo se traduce en una oferta de compra muy por debajo del valor de mercado. En la gestión en depósito, ese conflicto de intereses desaparece.

"Nuestro objetivo se alinea con el del cliente: vender lo mejor posible y lo más rápido posible", explica Tomás Rubiera desde el equipo de ventas. "Al no tener que inmovilizar nuestro capital en la compra, podemos permitirnos que el cliente reciba una cifra mucho más cercana al precio de venta final. Es una relación de transparencia total".

Las 4 claves de un mayo estratégico

El éxito de este modelo en este mes concreto no es casualidad. Existen factores psicológicos y económicos que lo avalan:

El efecto "Pre-Vacaciones": Las familias buscan cambiar su coche por uno más grande o más fiable para los viajes de junio, julio y agosto. Un coche en depósito ahora tiene una rotación media de apenas 20 días.

Las familias buscan cambiar su coche por uno más grande o más fiable para los viajes de junio, julio y agosto. Un coche en depósito ahora tiene una rotación media de apenas 20 días. Puesta a punto profesional: Un coche particular suele presentar pequeños detalles estéticos. Al dejarlo en depósito, el vehículo se somete a un proceso de detailing y revisión que eleva su valor percibido.

Un coche particular suele presentar pequeños detalles estéticos. Al dejarlo en depósito, el vehículo se somete a un proceso de detailing y revisión que eleva su valor percibido. Seguridad jurídica: En mayo aumentan las transacciones y, con ellas, las estafas en portales de segunda mano. La gestión profesional elimina cualquier riesgo de impago o problemas en el cambio de titularidad.

Capacidad de financiación: Un comprador particular rara vez tiene 15.000€ en efectivo. El concesionario puede financiar la compra al nuevo dueño, algo que el vendedor particular no puede hacer, abriendo el abanico a muchísimos más compradores.

¿Cómo funciona el proceso? Un camino sin estrés

Para el propietario, el proceso es sencillo y está diseñado para no alterar su rutina diaria:

Valoración Técnica y Comercial: Se analiza el estado del vehículo y se cruzan datos con los precios de mercado actuales para fijar un precio de salida competitivo pero ambicioso. Contrato de Gestión: El propietario mantiene la titularidad mientras el concesionario se encarga de la custodia y la promoción. Marketing de Alto Impacto: El coche no solo se aparca en la exposición. Se realizan fotografías profesionales y se posiciona en los portales premium.

Valoración técnica del vehículo / Cedida a LNE

Cierre y Liquidación: Una vez vendido, el concesionario gestiona el cobro, la garantía legal para el comprador y transfiere el importe acordado al propietario de forma inmediata.

¿Es la gestión en depósito interesante para todo el mundo? (Preguntas Frecuentes)

¿Qué pasa si necesito el dinero hoy mismo? Si la urgencia es absoluta, la compra directa sigue existiendo, nosotros mismos podemos llevarla a cabo, pero siempre advertimos que el cliente perderá dinero. Si puede esperar unas semanas, la gestión en depósito suele reportar entre un 15% y un 20% más de beneficio.

¿Quién paga la garantía? Esa es la gran ventaja para el vendedor. Al realizarse la venta a través del concesionario, nosotros nos encargamos de ofrecer la garantía obligatoria al comprador, liberando al propietario original de cualquier responsabilidad futura por averías.

¿Puedo seguir usando el coche? Para una venta efectiva, lo ideal es que el vehículo esté en nuestra exposición, donde los clientes pueden verlo y probarlo al instante. Un coche que "no está" es un coche que no se vende.

La opinión del experto: "Es una cuestión de confianza"

"Vender un coche de 20.000 euros en la calle a un extraño no es plato de buen gusto para nadie", comenta Rubiera. "El depósito de vehículos aporta la seriedad de una empresa establecida y la rentabilidad de una venta entre particulares. Es, simplemente, lo mejor de los dos mundos".

Este mayo, el escaparate de nuestro concesionario se renueva. Buscamos vehículos de calidad para clientes que confían en nosotros. Si tu coche está en buen estado, este mes es la oportunidad perfecta para que le saquemos el máximo partido juntos.

Recuerda que puedes encontrar un concesionario de Artime Autominesa en:

Mieres: Polígono Industrial Vega de Arriba, 34.

Langreo: Escobio, s/n.

Avilés: Travesía de la Industria, 16

Tfno.: 985462411

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