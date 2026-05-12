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La visita exprés del presidente de Renfe a Asturias para ponerse al día de la situación de las cercanías

El presidente de Renfe visitó Asturias para conocer las actuaciones en Cercanías, que incluyen la llegada de nuevos trenes de ancho métrico y la mejora de estaciones

Un tren de cercanías en Asturias

Un tren de cercanías en Asturias

Xuan Fernández

Xuan Fernández

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, visitó Asturias en los últimos días para conocer de primera mano las actuaciones que la compañía tiene en marcha en la red de Cercanías del Principado, donde prevé movilizar más de 23 millones de euros en mejoras de accesibilidad y digitalización de estaciones.

Las cercanías de Asturias están pendientes de varias mejoras, ya que los servicios ferroviarios esperan la llegada de los nuevos trenes de ancho métrico que deben comenzar las pruebas este año para entrar en servicio en 2027. La línea de ancho métrico -antigua FEVE- es una de las más deterioradas, con servicios poco competitivos y material viejo. El Principado, de hecho, pretende poder asumir la gestión de las cercanías, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. En la agenda oficial del Gobierno no figura encuentro alguno de representantes del Ejecutivo asturiano con el presidente de Renfe.

Fernández Heredia mantuvo en Oviedo encuentros con responsables del área de Servicios Públicos y con equipos de Servicios Comerciales, Ingeniería y Mantenimiento, además de representantes de la Escuela de Formación y de Trenes Turísticos, en una visita centrada en el desarrollo del Plan de Cercanías 2017-2028.

La compañía ferroviaria destacó esta mañana que más de 15 millones de euros de las inversiones previstas se destinarán a actuaciones de accesibilidad, con instalación de ascensores, adecuación de andenes, vestíbulos y pasos inferiores, además de reformas en edificios y marquesinas.

En materia de accesibilidad, se incluyen las obras de adecuación de las estaciones de Pravia (2,00 M€) y Llamaquique (1,67 M€), cuyo inicio de ejecución está previsto para el año 2027. Asimismo, se realizarán los trabajos de mejora en la estación de Ancho Métrico de El Berrón (1,57 M€), cuyo inicio está previsto para el próximo año.

Se encuentran en estudio otras actuaciones que se acometerán a medio-largo plazo, entre las que se encuentran el proyecto de mejora de la accesibilidad de Mieres Puente (1,82 M€), mediante el que se reordenarán los vestíbulos y los accesos de la estación y se instalarán ascensores.

Adecuación de cruces

En las estaciones de Muros de Nalón, Piedras Blancas o Soto del Barco, también se están redactando los proyectos de mejora de la accesibilidad por un valor estimado de 1,80 M€. Así como el proyecto para la adecuación de cruces entre andenes al mismo nivel en una decena de estaciones (Cudillero, Luarca, Navia, Sotiello o Baiña), con un presupuesto previsto de alrededor de 1,50 M€.

 Cerca de 3,5 millones de inversión están previstos para la renovación de los accesos a las estaciones con tornos y canceladoras en más de una treintena de estaciones, así como la mejora de los Sistemas de Información al viajero en más de un centenar de estaciones.

Por otra parte, dentro de la partida de Digitalización se invertirán casi 8 millones de euros para adaptar las instalaciones de sistemas de información y de cartelería digital, junto a los controles de acceso o los equipos de seguridad.

El núcleo de Cercanías Asturias también se encuentra dentro de Plan A Punto de Renfe, para aumentar el confort, la accesibilidad y la imagen de las estaciones de Ancho Métrico. Este plan, que tiene un horizonte de ejecución de 2 años (2026-2027), contempla una inversión aproximada de 3,2 millones de euros para 17 estaciones de toda la cornisa cantábrica, de las que 13 son en Asturias (tanto de Cercanías como de Media Distancia).

Las cifras de cercanías

Cercanías Asturias ofrece semanalmente más de 2.900 circulaciones en sus ocho líneas. Desde la implantación de la gratuidad de los abonos recurrentes en este núcleo, donde todavía siguen activos junto a las Cercanías de Cantabria, los viajeros han aumentado de "forma considerable", según Renfe.

Noticias relacionadas y más

Dentro del Plan de Cercanías 2017-2028 Renfe tiene una asignación total de 362,4 millones de euros. Del presupuesto asignado para el periodo 2017-2025 se ha ejecutado ya el 72% de las actuaciones previstas en la mejora de estaciones e instalaciones, así como en la modernización del material.

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