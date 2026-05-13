Agenda: qué hacer hoy miércoles, 13 de mayo en Asturias

Oviedo

Carlos Fernández Llaneza presenta su nuevo libro, "Historias menudas o viceversa", en el Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 19.00 horas, el político Carlos Fernández Llaneza, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, presentará "Historias menudas o viceversa", un nuevo libro en el que, a través de personajes imaginarios, rinde homenaje a muchas de las personas reales que ha conocido a lo largo de su vida. Al autor le acompañarán Adrián Barbón, presidente del Principado; Carmen Ruiz-Tilve, cronista oficial de Oviedo, y Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el centro social de Cortijo acogerá la charla "Salud mental en población infanto-juvenil: factores protectores", a cargo de Ana Fraile Martínez, dentro del ciclo de Charlas de Salud.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Matadero Uno

A las 19.00 horas, la librería Matadero Uno, en la plaza de Riego, acogerá la presentación de "Entre las hojas escondido", de David Muñoz Mateos. El autor estará acompañado por Azahara Alonso.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Álvaro Torres Trío Feat y Francisco Mela protagonizan la sesión del ciclo "Jazz en el Centro" en el Antiguo Instituto

El ciclo "Jazz en el Centro" cuenta hoy con la actuación de Álvaro Torres Trío Feat y Francisco Mela. Será a las 19.30 horas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por el Taller de Músicos. La entrada cuesta 3 euros (menores de 31 años, 1,50 euros). El pianista Álvaro Torres, acompañado por el batería Francisco Mela y el contrabajista Masa Kamaguchi, se está consolidando como una de las propuestas más interesantes del jazz contemporáneo en Nueva York,

Ateneo de La Calzada

A partir de las 9.00 horas podrá verse en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, la exposición colectiva "Entre bastidores. El autorretrato invisible del proceso creativo". Se trata de una muestra que reúne al alumnado de pintura y dibujo de la Universidad Popular en un proyecto que parte de lo cotidiano para revelar lo más íntimo del proceso creativo.

Centro Municipal de El Coto

En el Aula 2 del Centro Municipal tendrá lugar hoy una mesa redonda en torno al tema "Comunidades energéticas". Está organizada por la Fundación Impulsarse, y comienza a las 17.00 horas. Participan ponentes de FAEN (Fundación Asturiana de la Energía), Asociación AREPA (Asociación de Renovables y Eficiencia Energética del Principado de Asturias), AsturEnerxia, Asociación Energética Asoleyar, y Comunidad Energética "Xúntate Llanera".

Pumarín Gijón-Sur

El Cine del Sur incluye hoy la proyección de "El otro lado de la esperanza", de A. Kaurismäki, 2017. La entrada es libre hasta completar aforo y comienza a las 19.00 horas.

Centro Municipal de El Llano

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón ha organizado para hoy, en el aula 3 del Centro Municipal de El Llano, la charla en torno al tema "¿Qué pasa con las gaviotas en Gijón? Conocerlas para convivir". La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala. Se trata de una actividad divulgativa para dara conocer a la gaviota patiamarilla. César Álvarez Laó, biólogo, ornitólogo y coordinador del anillamiento de gaviotas patiamarillas en Asturias y estudioso de la especie, será el ponente.

Escuela de Comercio

La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Real Instituto de Jovellanos de Gijón ha organizado para hoy, a las 19.00 horas, una conferencia a cargo de Pedro Farias Arquer, sobre "El patrimonio geológico de la costa asturiana". Será a las 19.00 horas. Pedro Farias es profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo (jubilado), investigador y divulgador de la Geología de Asturias.

Colegiata de San Juan Bautista

Da comienzo hoy una nueva edición de "Los Conciertos del Marqués", como iniciativa del Radio Kras y su programa "Kras Klásica". Hoy miércoles será un recital de jazz, Tributo a Lee Morgan, a cargo de Aitor Herrero Quartet, a las 20.00 horas. El formato de acceso es "taquilla inversa" debiéndose retirar las entradas de invitación previamente en el bar 4.70, frente al Palacio de Revillagigedo, o el mismo día de conciertos en La Colegiata de San Juan Bautista.

Teatro de la Laboral

Los alumnos de cuarto curso de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático) ponen hoy en escena "La noche de los desdichados", a las 20.00 horas. Es la última reópera de Francisco Nieva que se pone en escena con música en directo. Entrada libre hasta completar aforo.

Avilés y comarca

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Cuentacuentos en La Luz

La Biblioteca de La Luz (plaza Fray Junípero Serra) acoge a las 18.00 horas la sesión infantil "Voy a contar un cuento", a cargo de Tragaluz Títeres. Dirigida a niños de 4 a 9 años. Plazas limitadas, con inscripción en la biblioteca.

Exposición fotográfica de la Asturias franquista

El Palacio de Valdecarzana acoge del 9 al 31 de mayo la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista", organizada por la fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies. Una muestra que recoge 58 paneles en los que se reproducen 54 fotografías de la Asturias franquista y cuatro textos de carácter contextualizador y explicativo. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

"Sonata berlinesa", exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes abre toda la semana, con una exposición permanente sobre la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En el exterior de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano recuperados por el Ayuntamiento langreano en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Cuentacuentos en Las Regueras

La Casa de Cultura de Santuyanu acoge a las 13.00 horas el cuentacuentos "Viento y Nieve de Elisabet Martín Teatro, dirigido a público familiar. Se trata de un espectáculo en el que la mágica y música del grupo asturiano Fabes de Mayo acompaña varias historias enlazadas que tratan sobre el invierno y la primavera, con un hermoso baile con alas gigantes de mariposa.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición "Ajuares transformando huellas", un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. La muestra rinde homenaje a las mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a tantas otras que vivieron (y viven) desde la sombra, para quienes el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas se convierten en una forma de expresión silenciosa. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Javier Bejarano expone en Llanes "Líneas de Infantería"

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición "Líneas de Infantería", de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por "restos" que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Occidente

Narración oral en Navia

La Biblioteca de Navia acoge a las 17.30 horas una sesión de narración oral bajo el título "Lugar, en un lugar de...", a cargo de Factoría Norte, dirigido a público familiar. En la pieza, que mezcla teatro, narración oral y acción poética, los intérpretes alternan entre el juego escénico, la palabra viva y la evocación de historias que nacen y desaparecen ante el público.

Cine en Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "Las líneas discontinuas", del director Anxos Fazáns, en versión original en gallego, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Ecomuseo de Somiedo

Noticias relacionadas

El centro tiene dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba o "teitos". Abren de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.