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La asociación de industrias cárnicas de Asturias, de premio en Madrid

Asincar recoge el galardón "José Flores" a la innovación por su apuesta por la tecnología

Eduardo Pérez, recogiendo el premio, en Madrid.

Eduardo Pérez, recogiendo el premio, en Madrid. / ASINCAR

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

El Centro Tecnológico Agroalimentario de Asincar (Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias) recibió el Premio “José Flores" a la innovación, otorgado por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), en el marco de la décima edición de los Premios de la Industria Cárnica Española.

El galardón fue recogido, en representación de la entidad asturiana, por Eduardo Pérez, presidente de Asincar, durante la gala celebrada este miércoles en Madrid, coincidiendo con la celebración de la asamblea anual de Anice. Durante su intervención, Pérez destacó que desde Asturias se sigue "apostando firmemente por el desarrollo tecnológico y el acompañamiento técnico a las empresas, convencidos de que la innovación aplicada es clave para garantizar un sector más eficiente, responsable y preparado para los nuevos desafíos del mercado”.

Para la entidad asturiana, este reconocimiento supone un "importante respaldo al trabajo desarrollado durante años junto a las empresas del sector cárnico y agroalimentario. Desde Asturias, la entidad asegura que continúa reforzando su compromiso "con el desarrollo tecnológico, la aplicación práctica de conocimiento y el acompañamiento técnico a las empresas, con el objetivo de avanzar hacia una industria más eficiente, sostenible y competitiva".

Agente dinamizador

El jurado ha valorado especialmente la capacidad de Asincar para actuar como agente dinamizador a lo largo de la cadena de valor, acercando conocimiento, tecnología y herramientas prácticas a la industria”. Asimismo, ha destacado su labor en ámbitos clave como la seguridad alimentaria, la economía circular, la reducción del desperdicio, la sostenibilidad y la adaptación de las empresas a los nuevos retos del mercado.

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Los Premios de la Industria Cárnica Española celebraron este año su décima edición omo una cita de referencia para reconocer a profesionales, empresas e instituciones que contribuyen al desarrollo, la excelencia y la proyección del sector en España.

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