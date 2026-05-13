Asturiana de Laminados gana casi 21 millones tras su plan de reestructuración

Asturiana de Laminados (Asla), compañía lenense conocida por la marca "elZinc" y que cotiza en Bolsa, obtuvo un beneficio de casi 21 millones de euros en 2025 tras registrar unas pérdidas de 33,8 millones de euros durante el año anterior. El plan de reestructuración de la compañía ha sido clave para eliminar deuda y volver a los beneficios, porque la cifra de negocio de Asla disminuyó un 12% durante el pasado año debido a la caída global del mercado de cinc laminado para construcción y al entorno geopolítico.

Asturiana de Laminados afrontó durante 2024 fuertes tensiones de liquidez fruto de su alto endeudamiento por las inversiones realizadas en sus instalaciones de producción de Villallana (Lena), que fueron varias veces ampliadas con el respaldo de ayudas públicas, y por las inversiones relacionadas con la promoción, construcción y puesta en marcha de la filial de laminación de aluminio Latem en Zamora.

Asla puso en marcha en 2024 un proceso de reestructuración financiara que fue aprobado en diciembre de 2024 y homologado por el juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo en septiembre de 2025. El plan de reestructuración incluyó quitas de hasta el 85% de la deuda con acreedores por un valor de más de 39 millones de euros.

Las quitas del plan de reestructuración –que en las cuentas se convierten en ingresos– han sido claves para que Asla haya registrado beneficios por importe de 20,96 millones de euros en 2025. No obstante, las previsiones de recuperación del mercado del cinc laminado para la construcción que los administradores preveían para 2025 no se cumplieron y no se están alcanzando los objetivos del plan de viabilidad. Además, la empresa está encontrando dificultades para obtener fuentes de financiación adicionales.

Los resultados

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Con el plan de reestructuración, el patrimonio neto de Asla se incrementó un 328%, el pasivo corriente se redujo en un 69% y las deudas a corto plazo se redujeron en un 75%, pero el importe neto de la cifra de negocios disminuyó un 12% debido a la caída global del mercado de cinc laminado para construcción y a la negativa evolución del entorno geopolítico y económico en algunos de los países más relevantes de ese mercado. Además, el resultado de explotación (EBIT) disminuyó un 86% como consecuencia de lo anterior y, fundamentalmente, por la intensa reducción del inventario, con una variación de existencias negativa superior a los cuatro millones de euros.