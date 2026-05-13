Asturias encadena 13 días consecutivos de lluvia (todo el mes de mayo) y las precipitaciones continuarán: ha caído el doble de litros de agua de lo normal

¿Está siendo mayo muy lluvioso? Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lo confirman: sí, lo está siendo. La región encadena 13 días consecutivos de precipitaciones, es decir, los que llevamos de mes, y la mala racha continuará. Se espera lluvia al menos hasta el domingo. La región estará incluso el viernes en alerta amarilla por chaparrones y nieve. La AEMET pronostica para esta jornada precipitaciones persistentes en la mitad oriental, con acumulados superiores a los 40 litros por metro cuadrado y sitúa la cota de nieve en la Cordillera sobre los 1.200-1.400 metros.

Tampoco es una percepción equivocada que en este mes de mayo en Asturias está cayendo más agua de lo normal. En concreto, el doble que otros años. Así lo asegura el delegado de la AEMET en el Principado, Ángel Gómez: "En estos primeros doce días ha llovido un 58% más de lo normal, se han acumulado un promedio regional de 60,9 litros por metro cuadrado, mientras que el promedio climatológico para esos días en el periodo 1991-2020 es de 38,6 litros".

Más de diez litros por metro cuadrado en un día

El 1 de mayo llovió poco en la región, pero llovió. Se registraron 0,3 litros por metros cuadrados. A partir de ahí todos los días, contabilizando también hoy, miércoles, se han registrados chubascos y con ganas. Las jornadas más lluviosas, según las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología, han sido el 2 de mayo con 10,8 litros, el día 3 con 12,5, y el 8 con 7,4. Además, "hubo otros tres días en los que llovió algo más de 5 litros por metro cuadrado y otros tres en lo que llovió entre 2 y 5", detalla Ángel Gómez. En cambio, las jornadas con menos precipitaciones fueron el día 6 con 0,7 litros y el 7 con 1,9.

Este mes, además, ha sido especialmente tormentoso. La granizada registrada el pasado domingo causó importantes daños en cultivos, como es el caso del "Valle del Jerte asturiano". Una "descomunal" tormenta arrasó la primera plantación profesional de cerezos, ubicada en Allande.

Déficit de precipitaciones en el año hidrológico actual

Pese a todo, el delegado territorial de la AEMET recuerda que Asturias lleva acumulado "un importante déficit de precipitación en el actual año hidrológico", que comenzó el pasado mes de octubre. "Su comportamiento está siendo seco, con 699,1 litros por metro cuadrado, un 24% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 199-2020 (925,2 litros)".

A diferencia de lo que está sucediendo en mayo, Ángel Gómez señala que abril fue muy seco en promedio. "Se recogieron 24,4 litros por metro cuadrado de precipitación, que es un 78% inferior a la media de abril para 1991-2020, que es de 113,4. Abril de 2026 fue el tercer mes de abril más seco del periodo 1961-2026 en Asturias", concreta.

Pronóstico para los próximos días

Para mañana, jueves, se esperan "cielos cubiertos con brumas y nieblas persistentes en zonas altas de la Cordillera, lluvias débiles y chubascos dispersos, afectando más a la mitad este, donde serán persistentes". La cota de nieve se situará en torno a los 1.500-1.600 metros. Las temperaturas están en descenso, con máximas de 16 grados. A partir de las 20.00 horas, la costa oriental estará, además, en alerta por oleaje.

El viernes será el peor día de la semana: continuará el aviso por fenómenos costeros y se activará el de fuertes precipitaciones. Se esperan acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en la mitad oriental. La cota de nieve bajará un poco más, hasta los 1.200. Las temperaturas, más o menos, se mantendrán igual.

¿Y el fin de semana? Continuará el mal tiempo. Lluvias débiles y chubascos aislados y cota de nieve en torno a los 1.700-1.900 metros. Las máximas rondarán los 18 grados. El domingo también habrá orbayo y chubascos dispersos, siendo más importantes en la segunda mitad del día y en los Picos de Europa.