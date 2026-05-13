Atención conductores asturianos: Tráfico confirma el nuevo control de velocidad en la principal carretera de la región y ya multa

La Dirección General de Tráfico (DGT) busca velar por la seguridad de los conductores y aquellos ciudadanos que bajan con ello vigilando que se respete la velocidad en las carreteras. Tal y como explican desde el propio organismo, la velocidad inadecuada o excesiva es una de las principales causas de siniestralidad vial, presente en aproximadamente un tercio de los accidentes mortales. Aumenta el riesgo de colisión al reducir el tiempo de reacción y agrava la severidad de las lesiones, siendo crítica para la supervivencia de peatones y ocupantes.

Como ocurre en el resto de países europeos, a excepción de algunas autopistas de Alemania, en España existe una limitación de velocidad para cada una de sus vías. El Reglamento General de Conductores obliga a todos los conductores a cumplir dichos límites, con castigos de multas y penas de prisión para quienes los sobrepasen. A día de hoy, el modo que tiene la Guardia Civil o Policía de Tráfico de controlar la velocidad de los vehículos es utilizando los diferentes tipos de radares de velocidad.

En las carreteras asturianas están presentes los radares fijos, situado en un punto fijo de la carretera. Por otro lado, el radar de tramo controla la velocidad media de los vehículos entre dos puntos, por lo que los conductores deben mantener durante dicho tramo una velocidad similar o inferior a la máxima permitida.

Otro radar a tener en cuenta son los radares móviles que colocan los agentes de tráfico de manera esporádica para controlar. Seguro que muchos conductores asturianos que hayan circulado por la A-66 este martes en los paneles informativos que la DGT tiene colocado encima de las principales vías de un aviso de "Control Móvil de Velocidad". Un cartel de control móvil de velocidad en carretera advierte que la DGT o las autoridades locales están midiendo la velocidad en ese tramo mediante radares no fijos, como los instalados en coches camuflados o trípodes. Estos radares pueden cambiar de ubicación y suelen utilizarse para controlar tramos de alta peligrosidad, accesos a ciudades o carreteras

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En España, entre todos los tipos de multas que hay, una de las más comunes es recibir una multa por exceso de velocidad y la cantidad puede variar según los kilómetros por hora que sobrepasas el límite establecido en el Reglamento General de Circulación. Las sanciones pueden ir desde los 100 euros hasta los 600 euros, con la pérdida de entre 0 y 6 puntos. Si el exceso de velocidad es superior a 60 km/h en poblado o 80 km/h en vías interurbanas, puede ser constitutivo de delito