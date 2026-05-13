El campanu de este año (si sale) ya es con mucha diferencia el más tardío de la historia: los ríos asturianos acumulan 18 días de pesca infructífera

Este 2026 pasará a la historia por ser el año del campanu de Asturias (si sale) más tardío de la historia. Ayer se alcanzó la jornada hábil número 18, y hoy se afronta la 19.ª, descontando los lunes y jueves sin pesca, y el primer salmón de la temporada ni está ni se le espera en los ríos de la región. Los pescadores están desesperados y el Ministerio de Medio Ambiente ya estudia su veda.

Los números no engañan. La de 2025 ya fue la peor temporada, con un campanu que salió en el cuarto día de capturas. En un 17 de abril, Jueves Santo, el praviano Javier Bueno sacó in extremis (a las 20.25 horas), minutos antes del cierre de la jornada, un ejemplar de 7 kilos en el Puente Quinzanas, uno de los pozos más populares de todo el Narcea. El salmón fue subastado el día 19 en Cornellana por 10.100 euros. Entonces, los ribereños ya se llevaron las manos a la cabeza ante la tardanza del rey de los ríos y alertaron sobre la escasez de peces.

Hay que irse hasta 2013 para encontrar un campanu sacado en el tercer día de pesca. Fue el 3 de mayo en el Sella. Federico Vega, "Kiko La Pina", echó a tierra un ejemplar de 9 kilos, que fue vendido por 6.700 euros. En 2009, el primer salmón de la temporada también tardó tres días. Gonzalo Álvarez capturó un "salmonazo" de 10 kilos en el Narcea el 17 de marzo, por el que pagaron 8.500 euros.

Campanu a los diez minutos

En el resto de años y retrocediendo hasta 2007, todos los campanus fueron madrugadores. De salir el primer día o, a más tardar, al segundo. Hubo campañas en las que el salmón tardó solo unos minutos en picar el anzuelo. Así pasó, por ejemplo, en 2008: Isaías Rebordinos pescó el campanu en el puente de Quinzanas, en el río Narcea, a los diez minutos de abrirse la temporada. Pesó 4,9 kilos y se vendió por 14.500 euros. Aunque para precio récord hay que irse a 2024, es decir hace dos años, cuando Gonzalo Díaz pescó también en la primera jornada un ejemplar de más de 8 kilos en el puente Láneo, que alcanzó los 19.300 euros en la subasta de Cornellana.

Según los datos aportados por la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, a fecha 8 de mayo no hubo ningún año peor de capturas que el actual. Tan solo 2020 registraba cero salmones, pero porque la temporada empezó más tarde, el 19 de mayo, a consecuencia de la pandemia. Es más, en ese año el campanu salió igualmente en la primera jornada de pesca: lo capturó en el Narcea el pescador Íñigo Fernández.

Desplome de capturas

A 8 de mayo, en 2025 ya habían salido 11 salmones, aunque la campaña empezó antes: el 13 de abril frente al 18 de abril de este 2026. En 2024 también se registraron 11 capturas; en 2023 fueron 13; en 2022, 22... Y a partir de ahí, se nota la mejora o el declive de la especie, según se mire: 45 en 2021, 67 en 2019, 30 en 2018, 39 en 2017, 73 en 2016, 164 en 2015, 182 en 2014... O 336 a fecha 8 de mayo en 2008, año en el que la pesca fluvial empezó el 16 de marzo.

Sin subastas

Aunque salga el campanu este año, no habrá subastas. Ni en Cornellana (Salas) ni en Cangas de Onís. Tras el fallecimiento de Jesús Fernández Fernández, vecino de 38 años muy querido de Salas y vicepresidente de la Sociedad de Pescadores Las Mestas, los organizadores de la cita de Cornellana decidieron el pasado fin de semana suspender la subasta del campanu y posibilitar la donación del salmón vivo al Proyecto Arca.

Esta donación se llevará a cabo siempre y cuando el salmón llegue con vida al centro de alevinaje de Quintana, donde Las Mestas desarrolla el Poryecto Arca. Para tal fin, Cosmea, el Ayuntamiento de Salas y Las Mestas del Narcea destinarán cada uno 3.000 euros. Jesús Fernández falleció el sábado tras una lucha de dos meses tras dos meses por sobrevivir a un grave accidente laboral en una carrocería.

La decisión de Cangas de Onís llegó este lunes. Ante la ausencia de capturas, el Ayuntamiento cangués decidió suspender la puja de este año, que estaba programada en los aledaños de El Puentón, a la vera del río Sella. El Consistorio acordó destinar los 2.500 euros del premio a la Asociación de Pescadores El Esmerillón, "en reconocimiento a su compromiso y labor responsable con el río Sella y la conservación del salmón atlántico".