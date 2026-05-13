Carreño y Gozón se rinden a los Sabores Ibéricos en sus Jornadas Gastronómicas

Los concejos de Gozón y Carreño celebran desde el pasado viernes la tercera edición de las Jornadas Gastronómicas de los Ibéricos, un evento que deleita a los paladares más exigentes con la exquisitez de los productos ibéricos. Durante estos días, los restaurantes de la zona se convierten en auténticos templos del sabor, ofreciendo una variedad de recetas que resaltan la calidad y versatilidad de estos manjares. Estas jornadas son el resultado del esfuerzo y el interés de los hosteleros participantes para protagonizar la promoción de la riqueza culinaria de la región y sirva para atraer a visitantes que buscan experiencias gastronómicas únicas.

Estas jornadas gastronómicas tienen como objetivo principal realzar la calidad excepcional de los productos ibéricos, destacando su origen, sabor inconfundible y versatilidad en la creación culinaria, al mismo tiempo que se busca impulsar la gastronomía local, fomentando la creatividad de los chefs y el uso de productos de proximidad. Además, se pretende atraer turismo gastronómico, ofreciendo a los visitantes una experiencia culinaria inolvidable, y dinamizar la economía local, generando actividad en los restaurantes y establecimientos de la zona, todo ello a través de un desfile de recetas irresistibles que combinan tradición e innovación, con los ibéricos como protagonistas indiscutibles.

Referentes gastronómicos

Luanco y Candás se han convertido en un referente gastronómico para los amantes de la buena mesa. Hay ofertas para todos los gustos: D de Diego, por ejemplo, deleita con un Saam de papada ibérica y gambas o con su Ensaladilla con lomito ibérico. La Sidrería El Tormentín ofrece un ambiente acogedor para disfrutar de embutidos y un arroz con carrilleras ibéricas. El Camarote, ofrece un sugerente abanico ibérico con mermelada de tomate y puré de manzana

La Sidrería El Parque Luanco, entre otras propuestas, recoge una exquisita flor de alcachofa a la plancha con velo de panceta ibérica o su carrilleras ibéricas. La Playa by Chus sorprende con combinaciones de ibérico y mar, como Langostino albardados con papada ibérica, así como su 'Huesito' que propone de postre. Y tambien las especialidades que presenta el restaurante La Ribera. Y por último, Casa Repinaldo, en Candás, que presenta variadas propuestas como la Fideuá de ibéricos o Secreto ibérico con su guarnición.

Las Jornadas Gastronómicas de los Ibéricos de Gozón y Carreño se consolidan como un evento imprescindible para los amantes de la buena mesa. La calidad de los productos, la creatividad de los chefs y el entorno privilegiado de la costa asturiana se unen para crear una experiencia gastronómica única. Para facilitar la difusión de las Jornadas, toda la información está digitalizada en las webs www.otea.es y www.escapadaasturias.com donde los usuarios pueden localizar los restaurantes participantes y reservar su mesa, algo que se recomienda hacer con antelación dada la alta demanda

Todos los asturianos y visitantes están invitados a descubrir los sabores ibéricos en estas jornadas, y a disfrutar de la hospitalidad y la rica gastronomía de Gozón y Carreño.