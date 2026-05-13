El coronel Puerta expresa "la voluntad" de la Guardia Civil de llegar a convenios con el Principado para "colaborar" en rescates y rastreos: "Son funciones que ni hemos abandonado ni olvidado"

El coronel Francisco Javier Puerta, jefe de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, ha expresado este miércoles, durante los actos de conmemoración del 182º. aniversario del Cuerpo, "el compromiso y la voluntad" de la Benemérita "para la firma de convenios, acuerdos o protocolos de actuación con el Gobierno del Principado con el fin de dar carta de naturaleza a la colaboración que ya venimos practicando" en materia de emergencias, "y que tanto beneficio reporta para Asturias". Con esto hizo alusión al conflicto entre el Servicio de Emeregencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil por la dirección de las operaciones de rescate o rastreos, lo que ha causado roces, así como el anuncio por parte del Principado de reformas para garantizar la competencia del SEPA como mando único en este tipo de dispositivos.

Previamente, Puerta ensalzó las cifras de la Benemérita precisamente en esos operativos: el año pasado, un total de "1.322 auxilios sanitarios y 95 rescates, siendo rescatadas 124 personas". El coronel recalcó que las "unidades de la Agrupación de Tráfico, del Seprona, de Seguridad Ciudadana, del Servicio Marítimo, del Servicio Aéreo, del Servicio Cinelógico, de los equipos de drones, del Grupo de Actividades Subacuáticas y del Grupo de Rescate en Montaña, entre otros, desplegados por toda la geografía asturiana, están siempre dispuestos a acudir a prestar auxilio allí donde se les necesita. Este es el potencial humano y técnico que pone la Guardia Civil a disposición de todos los asturianos y asturianas".

Esa vocación de auxilio en rescates, resaltó Puerta, entronca con los primeros cometidos del Cuerpo: "Su presencia en actividades humanitarias de todo tipo le granjearon muy pronto el respeto y admiración del pueblo español, que pasó a conocerla por el sobrenombre de Benemérita", que se hizo oficial en 1929. El propio reglamento del Cuerpo incluía la obligación de intervenir en incendios, inundaciones y otras calamidades, sin olvidar el auxilio de viajeros perdidos. "Son funciones que ni se han olvidado ni se han abandonado. Por el contrario, se han ido consolidando y cualificando a lo largo de los años con la creación y organización de unidades altamente preparadas para poder ejecutarlas con eficacia", remarcó el coronel.

Antes del acto, en el que se condecoró a un total de 68 guardias civiles, el coronel Puerta resaltó que los principales objetivos de la Guardia Civil asturiana son, por un lado, la lucha contra "la violencia de género, que nos lleva de cabeza", y luego "los robos en vivienda, que nos han preocupado a principios de este año, pero que afortunadamente los hemos atajado".

En su alocución, Francisco Javier Puerta hizo alusión a varios hitos de la Guardia Civil, como la asignación en julio de 1876 del servicio de seguridad y policía rural y forestal, precedente del Seprona; la expedición, ese mismo año, de efectivos de la Benemérita a la isla de Cuba; la creación en 1926 de las primeras zonas de la Guardia Civil; o el traslado, también en 1926, de una compañía de la Guardia Civil a Filadelfia para custodiar el pabellón de España en la Exposición Universal.

En el acto hubo un constante homenaje a los agentes muertos en Huelva en una operación contra los narcos. "Quiero tener un recuerdo especial para nuestros compañeros, el capitán Jerónimo (Villanueva) y el guardia civil Germán (Pérez), fallecidos el pasado viernes mientras perseguían una lancha que pretendía introducir droga por las puertas andaluzas, y ofrecer un mensaje de ánimo y de consuelo para sus familiares, particularmente para la guardia civil Luisa, esposa de Germán, con quienes compartí muchas horas de navegación por las costas onubenses. También deseo una pronta y satisfactoria recuperación al resto de la tripulación que resultó herida en esta operación contra el narcotráfico. Jerónimo y Germán, os tendremos muy presentes en el emotivo homenaje que se rinde a los que dieron su vida por España", indicó el coronel Puerta.

También les rindió homenaje la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra: "Quiero tener también un recuerdo emocionado para quienes dieron su vida en acto de servicio, especialmente a Germán y a Jerónimo, los guardias civiles fallecidos en acto de servicio el pasado viernes. Su sacrificio forma parte de la memoria y del honor de la Guardia Civil y de todo nuestro país".

El Cabo Mayor Juan Maestre Montes. / Irma Collín.

Partida tras 49 años de servicio

El cabo mayor Juan Maestre Montes, en representación de todo el personal en reserva y retirado homenajeado en el acto, también quiso referirse a sus compañeros: "Con enorme pesar y profunda congoja, rendimos sentida memoria al capitán Villanueva y al guardia civil Pérez que desgraciadamente hace unos días acabaron su servicio en la costa de Huelva, cumpliendo su deber. Lloramos vuestra pérdida". La alocución del Cabo Mayor fue muy emotiva. Maestre acumula la friolera de 49 años de servicio en el cuerpo. "Nunca imaginé que pasarían tan rápido", confesó. "Pertenecemos a un periodo de la historia de este país en el que la Guardia Civil nos exigió un profundo y radical proceso de adaptación que nos permitiera trabajar para una nueva sociedad que estaba ansiosa de cambios sociales, económicos y políticos, y hemos dado lo mejor de nosotros mismos para conseguirlo, con nuestro esfuerzo, trabajo y sacrificio", indicó.

Quiso dar las gracias "a los hombres y mujeres que con el servicio del día a día velan por la seguridad y tranquilidad de todos y en especial a quienes siguen haciendo de la Guardia Civil la mejor policía del mundo". "No resulta nada fácil despedirse, dejar este modo de vida y colgar este sombrero. Nos llevamos nuestros recuerdos, amigos, compañeros y vivencias, las alegrías y tristezas", dijo. Y quiso recordar a las familias, por haber estado en los momentos buenos y difíciles. "Detrás de cada uniforme, hay una familia que lo sostiene", añadió.

El comandante Palomo. / Irma Collín

El operativo para detener al causante de la muerte de un guardia en Beifar

El hoy comandante Pedro Palomo Díez habló en nombre del dispositivo que permitió la detención del causante de la muerte del guardia civil de Tráfico Dámaso Guillén, en Beifar (Pravia), el 1 de abril de 2023, y que fue condecorado en el acto de este miércoles. En aquel momento, el entonces capitán Palomo era jefe del puesto de Pravia. "Es una de esas tardes que nunca se olvidan. Veníamos de los incendios que se habían declarado en Cudillero y Luarca, y era el primer día que podíamos descansar. Y recibimos el aviso de que un guardia había sido atropellado. Nos quedamos perplejos. No sabíamos siquiera que había fallecido", comentó.

Cuando lo comunicó a los compañeros que acababan de llegar de los incendios, todos volvieron a coger el uniforme, y alguno incluso sin él. "Nos volcamos en la búsqueda y las labores fueron muy complejas. Previamente había tenido una discusión y había intentado acuchillar a unos vecinos, robó un coche, era una persona extremadamente peligrosa. Dispusimos de todo el personal e hicimos un cerco. La última información que teníamos era que se había echado al monte, a una zona boscosa junto al Nalón. Afortunadamente, en dos o tres horas, gracias a la pericia de los dos agentes que han sido condecorados conmigo (los guardias Oscar Álvarez Fernández y José Jairo Rodríguez García), se le pudo detener sin lamentar daños mayores", explicó. "Fue una sensación agridulce, fue una sensación de mucha tristeza, pero por lo menos se puso el granito de arena para hacer justicia", sentenció.

El guardia Jaime Villanueva. / Irma Collín

Auxiliando a los vecinos en el incendio de Ibias estando de vacaciones y con los coches particulares

Por su parte, los guardias civiles que arrimaron el hombro para salvar vidas en un incendio en Ibias recibieron el Premio a la Mejor Acción Humanitaria del año 2025, que concede la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, por su intervención en el pavoroso incendio que afectó a la capital del concejo el pasado 26 de agosto. El personal, que estaba franco de servicio y de vacaciones, colaboró en la evacuación de la piscina despejando las vías de acceso para facilitar la llegada de los medios de extinción. Asimismo, se trasladaron al pueblo de Piñeira (Ibias) donde evacuaron a dos personas en el vehículo oficial para posteriormente desplazarse a otros tres pueblos situados al otro lado de la montaña para informar a los vecinos y controlar la evolución del incendio desde allí.

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Posteriormente, cuando llegaron las Patrullas de la Compañía, se integraron en estas como conocedores del terreno, hasta que fueron relevados por otras Patrullas de la Zona/Comandancia que llegaron en apoyo bien entrada la noche. Como representante de los agentes, recibió el premio el guardia Jaime Villanueva García, lucense que lleva cinco años destinado en Lugo. "Fue un poco extraño porque no estábamos de servicio, y nos llamaron porque somos pocos vecinos y nos conocemos todos. Fuimos los primeros en llegar y era fastidiado, porque era gente a la que conocíamos. Fue muy explosivo, estaba muy seco todo, había mucha gente en la piscina, fue una situación tensa, pero se pudo controlar. Fuimos por los pueblos auxiliando a la gente, pero se dio la circunstancia de que solo teníamos un coche, y tuvimos que coger los coches particulares para subir a los pueblos. Terminamos de madrugada y comenzamos a trabajar a primera hora por la mañana, descansamos lo justo", relató.