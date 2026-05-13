EDP seguirá peleando por construir la mayor central hidroeléctrica de Asturias, a pesar de que la andaluza Magtel lleva ventaja

El nuevo consejero delegado de EDP España, Duarte Bello (en el cargo desde el 19 de marzo), ha asegurado que la compañía energética seguirá adelante en su propósito de construir en La Barca (Tineo) la mayor central hidroeléctrica de Asturias, a pesar de que la empresa andaluza Magtel acaba de ser propuesta por el Gobierno español como adjudicataria del nudo de conexión eléctrica para realizar el proyecto.

Bello compareció ante los medios después de mantener su primera reunión institucional con el presidente asturiano, Adrián Barbón, a la que también ha asistido el presidente de EDP España, Manuel Menéndez.

A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA acerca del proyecto de La Barca, Bello ha señalado: "Ahora la decisión está en manos de terceros. Hay unas condiciones que la otra empresa tiene que cumplir en el corto plazo para tener el derecho de hacer la inversión; si por algún caso eso no ocurre y las circunstancias cambian, esa opción puede venir de nuevo y nosotros la analizaremos en ese momento".

"Obviamente nos gustaría haber ganado, somos una empresa creíble y ponemos sobre el papel lo que podemos entregar; es algo que siempre hemos hecho y siempre haremos", ha añadido el CEO de EDP España respecto al proyecto de La Barca, donde Magtel asegura que invertirá 323 millones de euros y generará 3.478 empleos a lo largo de diez años.

El "cuello de botella" de la red eléctrica

Bello también valoró la necesidad de reforzar la red eléctrica de Asturias para que empresas como EDP tienen suficiente suministro para llevar a cabo sus proyectos. A este respecto, el directivo ha afirmado que "las redes eléctricas son un cuello de botella para la transición energética", así como que "en el caso concreto de Asturias es un problema estructural desde hace veinte años".

Bello ha señalado que la reunión con Barbón ha servido para trasladar los objetivos de la compañía en Asturias y reforzar su estrategia en la comunidad, que ha definido como "un punto estratégico para el grupo". En su intervención ha subrayado el compromiso inversor de la empresa y su intención de "seguir desbloqueando capacidad de conexión a la red en Asturias para privilegiar nuevo consumo en la región para la industria y para los clientes".

Respecto a los planes del Valle de Hidrógeno en la central de Aboño (Carreño), Menéndez ha remarcado que "a día de hoy no se dan las condiciones regulatorias para hacer la inversión" y que "siguen faltando clientes industriales que compren hidrógeno". "Producir hidrógeno para que nadie lo use no tiene sentido", ha asegurado Menéndez.

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Sobre la central térmica de Soto de Ribera, Bello ha confirmado que EDP ha solicitado la licencia para la reconversión del grupo 3 a gas y que el proyecto se encuentra en fase de análisis técnico y económico, con una decisión prevista a lo largo de este año o a principios del próximo.