La empresa asturiana TSK ya cotiza en Bolsa: "Seguiremos en Asturias, siendo una compañía familiar"

La compañía asturiana de ingeniería industrial y tecnológica TSK se convirtió este miércoles en la séptima empresa de la región que cotiza en Bolsa tras debutar en el Mercado Continuo.

Lo hizo debutando con la acción a 5,28 euros, lo que supuso una subida del 4,55 % y que minutos después llegó al 8,12%. El tradicional toque de campana se celebró esta mañana en el edificio de la Bolsa de Madrid, con una amplia representación de la compañía gijonesa y del ámbito empresarial asturiano.

Sabino García, fundador y presidente de TSK, dio el discurso tras la salida de Bolsa y aseguró que la operación "es el reflejo de una trayectoria de esfuerzo, que nos ha permitido crecer y evolucionar en diferentes áreas: hoy, TSK, es una compañía respetada y reconocida en mercados de todo el mundo".

Joaquín García, Beatriz García y Sabino García, tocando la campana hoy en la Bolsa / Nacho Martin

García recordó que la salida a Bolsa coincide con el 40 aniversario de la compañía, "una empresa familiar, formada en Asturias y con valores como el respeto, el compromiso y la ilusión". El fundador dejó un claro mensaje: "Seguiremos en Asturias y siendo una compañía familiar, cotizando ahora en Bolsa. TSK seguirá siendo TSK", destacó.

El empresario agradeció el apoyo de los accionistas y destacó el trabajo de los empleados de la compañía. "Somos un socio fiable en entornos exigentes. Salir a la Bolsa no es casualidad, es el resultado de muchos años de trabajo bien hecho, rigor técnico y una forma de entender el negocio basado en la excelencia y apoyando el talento", aseguró. "Iniciamos una nueva etapa, pero siempre desde la transparencia, el buen gobierno y la profesionalización. Es el comienzo de una época llena de oportunidades".

El momento más sentimental del discurso

García dejó para el final de su discurso la parte más sentimental, en la que se acordó de su familia. Mencionó a sus padres, a sus hijos, que le acompañan en la dirección de la compañía y que "me han aguantado mucho y soportado; sin ellos el rumbo de mi vida hubiese sido distinto".

También tuvo otro mensaje para sus nietas. "Tengo una enfrente muy sonriente (Inés García, de 22 años) y otras dos en Gijón. Hago esto también pensando en el futuro, para que no digáis que vuestro güelito se jubiló", aseguró, en el momento más entrañable del acto.

Precio de la acción de TSK a los pocos minutos del toque de campana / LNE

Juan Flames, CEO de Bolsas y Mercados Españoles, dio la bienvenida a TSK, "un referente en Asturias y conocida en todo el mundo", la sexta empresa en lo que va de 2026 que accede al mercado continuo" y dijo que la operación sitúa a la región "en una posición relevante". Para Flames, "con TSK el mercado español es hoy más atractivo".

Las acciones de TSK cotizan ya en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia después de una oferta fijada en 5,05 euros por título y una operación valorada en hasta 172,5 millones de euros. El objetivo de la empresa es reforzar su capacidad financiera para afrontar su plan de crecimiento. La familia García Vallina, no obstante, mantiene la mayoría accionarial y el control de los derechos de voto de la sociedad.

En el acto de la Bolsa hubo una gran presencia empresarial. Estuvo Jorge Alvargonzález Pascual, CEO del grupo asturiano Alvargonzález.

También el asturiano Jaime Suárez, miembro del comité de dirección y director de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de la consultora Román, que junto con Dédalo, empresa integrada en la anterior, forman parte de la estrategia de salida a Bolsa de la empresa. También acudió al acto Jordi Sacristán, socio director de Román, con otros miembros de su equipo.

Más de cien reuniones con inversores

“Era el siguiente paso natural para la empresa y era importante mantener el control de la compañía”, aseguró Joaquín García, CEO de TSK. La firma inició el proceso de salida a Bolsa a finales del pasado año y, desde entonces, mantuvo más de un centenar de reuniones presenciales con inversores. Todos ellos proceden de Europa —principalmente de Reino Unido, Francia, Portugal, Italia o Polonia—, sin presencia de capital extracomunitario.

“Se nos hizo largo, pero estamos muy contentos por el interés y la acogida”, destacó García. Pese al contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas y la guerra entre Irán e Israel, la operación siguió adelante sin cambios relevantes. “Los inversores nos decían que era el momento pese a las tensiones”, añadió el directivo. Ningún inversor podrá controlar más del 3% de las acciones colocadas, lo que equivale a unos 18 millones de euros.

El CEO de TSK señaló que la fortaleza de la empresa en esta nueva etapa reside en “su presencia en sectores de alta demanda, como la transición energética, así como en la diversificación”. García también explicó que la liquidez no fue un problema para completar la salida a Bolsa, aunque reconoció que la compañía estudiará “fórmulas” para incrementarla en el futuro.

Fundada en 1986 y con más de 1.500 empleados, TSK tiene actividad en 14 países y supera los 1.000 millones de euros de facturación anual. El plan estratégico de la compañía no contempla, por ahora, ampliar su presencia geográfica, sino consolidar su posición en los mercados donde ya opera.

Noticias relacionadas

Banco Santander y CaixaBank actuaron como coordinadores globales de la operación, mientras que Alantra, Banca March y JB Capital Markets participaron como entidades colocadoras conjuntas.