La exconsejera Belarmina Díaz, que dimitió tras el accidente de Cerredo, defiende la rehabilitación de la mina de Degaña y pide "agilidad" para proyectos: "La minería no se ha acabado en Asturias"

"Venimos del carbón, y aunque este tipo de explotaciones cerraron, seguimos teniendo un fuerte patrimonio minero". Son palabras de la exconsejera de Industria, Belarmina Díaz, que este miércoles participó en unas jornadas sobre el horizonte de la minería en la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo.

En el encuentro, Díaz defendió la rehabilitación de Cerredo (Degaña), donde se produjo el accidente mortal de marzo de 2025 tras el que, días después, dimitió. Un proyecto de adecuación de casi 660 hectáreas que tendrá 31 trabajadores y acarreará un coste de 27 millones. "Hay que cerrar las cicatrices del terreno", explicó la que fuese consejera. No es el único plan. En la mina de Buseiro (Tineo), el Principado tiene presupuestados 7 millones para la adecuación de 77 hectáreas.

Todo ello dentro del Programa Nacional de Exploración Minera, cuya primera fase comenzó este año y promete alargarse hasta 2030 en busca de los 34 materiales estratégicos marcados por Europa. Asturias tiene 13. "El 4% de esos materiales que se consumen llegan desde Asturias", aseguró Díaz, que explicó que en la región hay un más de 1.600 trabajadores vinculados a la minería en 83 explotaciones.

"Hasta hace muy poco la palabra minería estaba casi prohibida, se vinculaba a algo negativo", lamentó Díaz. "Sin embargo, desde hace unos años con los planes de recuperación el concepto se ha recuperado", sostuvo, al tiempo que aseguró que en Asturias "sigue habiendo minería", como forma de futuro.

La legislación, en manos de Europa

"Para poder cumplir con toda la normativa europea y llevar a cabo proyectos hay que buscar una agilización administrativa", aseveró Díaz. Desde los permisos hasta la financiación. "Si no nos damos prisa nos quedaremos atrás porque China y EEUU no esperan", advirtió.

"Europa legisla y marca el camino en la transición energética, mientras que España alinea esas políticas europeas a las nacionales", explicó la exconsejera. "Actualmente, hay ocho proyectos en marcha, pero deben de inyectar más financiación", aseveró.