Ginés Morata, biólogo, jurado de los Premios "Princesa": "Es fundamental una medicina pública fuerte, eso es lo que nos salvó del covid"

El biólogo Gines Morata (Rioja, Almería; 1945) ganó el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2007, compartido con Peter Lawrence, por sus estudios sobre genética y ahora es uno de los veteranos del jurado de esa categoría.

Otra ver alarma por un virus, esta vez por un hantavirus.

Como algo aprendimos del covid, la reacción del Gobierno de España, y de otros gobiernos, ha sido rápida. No creo que pueda haber, ni de lejos, algo como lo que ocurrió con el covid. Las personas que están contaminadas por el virus se han identificado y aislado. Hay mecanismos de protección. Soy optimista y espero no equivocarme.

Hablamos con naturalidad de coronavirus, de hantavirus… Por cierto, ¿qué es un hantavirus?

Un tipo de virus, que tiene sus características moleculares. Los virus se diferencian por su secuencia y su capacidad de infectar unos organismos u otros. Los hantavirus son relativamente infrecuentes. Aquí no hay muchos. Hay en Sudamérica. Concretamente, este hantavirus es el de los Andes, la cepa andina, particularmente mortífera.

La comparan con el Ébola.

El Ébola es mucho más mortífero. Creo que la letalidad de este virus es de un 40%, mucha, pero no es lo mismo detectar a un enfermo en las fases iniciales que en las más adelantadas. La capacidad de supervivencia cambia. Con las técnicas moleculares, es rapidísimo identificar qué virus es, con total claridad, con lo cual se pueden tomar medidas rápidamente.

Tras el covid, ¿estamos preparados para cualquier epidemia?

No soy médico, pero está claro que del covid aprendimos muchas cosas y eso nos da una ventaja para las siguientes posibles epidemias –no sé si llegarán a ser epidemias, pero sí aparecerán virus, sin duda–. Me gustaría pensar es que los sistemas médicos están preparados para combatir esos ataques de los virus. Es fundamental una medicina pública fuerte, aquí es lo que nos salvó del covid.

¿A pesar de las deficiencias?

A pesar de las deficiencias, evidente. Si se compara con otros países, España está muy bien y si se fortaleciera el sistema sanitario, mejor: necesita nuevas instalaciones, nuevos sistemas de protección, más conocimiento epidemiológico, más personas contratadas...

¿Es inevitable que, antes o después, haya contagios de nuevos virus?

Nuevas infecciones, nuevas expansiones. Los virus no se crean de la nada, están ahí, en un animal concretamente, y, de pronto, se expanden, nos pueden contaminar a nosotros y eso es lo que produce una epidemia y crea los problemas que nos creó el covid.

¿Y por qué están tan activos últimamente?

Si un virus muy peligroso, como el Ébola, mata mucho; entonces se expande poco, porque las personas que lo sufren mueren. El problema del covid es que mataba poco, por así decirlo, y la incubación era larga, por eso se expandió tanto y había un porcentaje de enfermos, relativamente pequeño, que moría. Pero, claro, dados los millones de personas infectadas se convirtió en un grave problema en todo el mundo. Me gustaría pensar que esto no va a ser así con el hantavirus.

¿Hacia dónde camina la investigación en biología?

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