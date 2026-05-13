De la lengua azul a la diarrea viral bovina: todas las enfermedades del ganado cuya vacuna ayuda a pagar el Gobierno de Asturias con medio millón de euros

Lengua azul, enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), diarrea viral bovina (BVD), rinotraqueítis infecciosa bovina, fiebre Q, carbunco bacteridiano y enfermedad de Aujeszky. Son las enfermedades que forman parte del listado de declaración obligatoria para los ganaderos y cuya vacuna compensará, en parte, económicamente la Consejería de Medio Rural del Principado.

El departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez acaba de publicar la convocatoria para acceder a las ayudas destinadas a financiar parte de los gastos en 2025 y que ascienden en total a medio millón de euros. El objetivo, justifica Medio Rural, es «el mantenimiento del buen estado sanitario de la cabaña y contribuir a la sostenibilidad de la actividad ganadera».

Las ayudas pueden ser solicitadas por titulares de explotaciones ubicadas en Asturias y por las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) oficialmente reconocidas y que, en ambos casos, hayan adquirido las vacunas legalmente autorizadas.

La cuantía cubrirá la compra de profilaxis frente a varias enfermedades. En el caso de la lengua azul se destinan solo a los serotipos 1 y 3 al haber facilitado el Principado la vacunación voluntaria de los serotipos 4 y 8 en 2025. Para poder recibir fondos, las ayudas tuvieron que haberse comprado, administrado y pagado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días hábiles a partir de este jueves 14 de mayo.

Medio Rural asegura que el próximo año volverá a convocar las ayudas.