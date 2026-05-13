¿Llegará el hantavirus a Asturias? Los expertos explican qué riesgo hay para la región y las claves del operativo desplegado en Canarias y Madrid

Rafael Castro y María Fernández Prada, profesores de Medicina en la Universidad de Oviedo, defienden el protocolo sanitario activado en España tras el desembarco este domingo de los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus (tres de ellos son asturianos, de la comarca avilesina) en el puerto de Granadilla (Tenerife) y subrayan que “mientras existe incertidumbre, limitar contactos sigue siendo la manera más segura” ante este tipo de alertas sanitarias.

La cuarentena preventiva aplicada a los pasajeros trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid) tras el desembarco del MV Hondius con varios casos sospechosos de hantavirus ha reactivado inevitablemente el recuerdo del COVID-19. Sin embargo, los expertos insisten en lanzar un mensaje de tranquilidad y recalcan que “no estamos ante una situación comparable a una pandemia”. Rafael Castro, profesor Titular de Medicina de Urgencias en la Universidad de Oviedo y asesor de la OMS en materia de emergencias, señala que en este tipo de alertas “el principal enemigo es la incertidumbre inicial”, mientras que la especialista en Medicina Preventiva María Fernández Prada recuerda que la cepa Andes, la más vigilada actualmente, “es la única variante en la que se ha documentado transmisión limitada entre personas”.

La activación de un amplio dispositivo sanitario tras la llegada del buque a Canarias responde, según los especialistas, a la necesidad de actuar con rapidez durante las primeras horas de una posible alerta epidemiológica. “Cuando no conoces bien el agente infeccioso tienes que actuar con mucha más prudencia y asumir inicialmente el peor escenario posible”, explica Rafael Castro, que considera “razonable” el operativo desplegado, con desembarco controlado, aislamiento de casos sospechosos y seguimiento de contactos estrechos.

Un virus conocido, pero con variantes que preocupan

Aunque el hantavirus ha ocupado titulares en los últimos días, los expertos recuerdan que no se trata de un virus nuevo. “Lo conocemos desde hace décadas y siempre ha estado relacionado con algunos roedores silvestres”, explica el profesor de Medicina de Urgencias. Lo que más preocupa en estos momentos es la cepa Andes, detectada principalmente en Sudamérica y considerada la única variante en la que se ha demostrado transmisión entre personas.

María Fernández señala que existen importantes diferencias entre las distintas familias del virus. Algunas cepas producen principalmente afectación renal, mientras que otras provocan síndromes pulmonares graves con mayor índice de mortalidad. “La gravedad depende tanto de la variante como de la rapidez en el diagnóstico y la atención médica”, apunta la experta.

El asesor de la OMS destaca además que este tipo de enfermedades zoonóticas (aquellas que pasan de animales a humanos) seguirán representando un desafío sanitario en los próximos años: “La movilidad internacional, los cambios ambientales y las alteraciones en los ecosistemas favorecen que aparezcan alertas sanitarias cada vez más complejas”, advierte.

La experiencia del COVID cambia la respuesta sanitaria

Las imágenes de pasajeros aislados y sometidos a vigilancia sanitaria ha despertado inevitablemente comparaciones con la pandemia del 2020. Sin embargo, Castro insiste en que las diferencias son enormes. “La principal diferencia es la escala. El COVID acabó convirtiéndose en una transmisión comunitaria global que puso al límite a los sistemas sanitarios. Aquí hablamos de un brote muy localizado y controlado”, explica.

Aun así, reconoce que la experiencia vivida hace seis años ha transformado completamente la forma de reaccionar ante este tipo de amenazas. “Hay más capacidad de vigilancia, más coordinación internacional y protocolos mucho más trabajados”, señala. También cree que la pandemia dejó una sociedad más sensible ante cualquier alerta sanitaria: “Hoy la presión mediática y la sobreinformación son enormes y eso puede complicar la gestión”.

Para el experto, las cuarentenas preventivas siguen siendo una herramienta válida cuando todavía existen incógnitas sobre el alcance de una enfermedad. “Mientras existe incertidumbre, limitar contactos sigue siendo la manera más segura de cortar posibles cadenas de transmisión”, sostiene.

Riesgo muy bajo para Asturias

Pese a la preocupación generada por el operativo en Canarias y el traslado de los pasajeros a Madrid, ambos especialistas coinciden en que el riesgo para Asturias es actualmente muy reducido. “No hay ningún indicador que haga pensar en una situación preocupante para el Principado”, afirma Castro.

El profesor universitario y, en su día, director del Hospital COVID H144 considera además que el sistema sanitario asturiano está preparado para responder ante posibles enfermedades emergentes gracias a la experiencia acumulada durante la pandemia. “Durante el COVID se desarrollaron sistemas de rastreo y circuitos asistenciales que funcionaron bien, y toda esa experiencia queda”, explica.

Los expertos defienden que la clave en este tipo de episodios es encontrar el equilibrio entre prevención y calma social. “Actuar rápido no significa generar alarmismo”, resume la especialista.