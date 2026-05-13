Mar Capeáns, jurado del premio "Princesa" de Investigación: : "Hay que defender el modelo europeo de investigación, para hacer buena ciencia hay que colaborar"
El ganador del premio de Investigación Ciéntifica y Técnica, al que aspiran 56 candidaturas, se dará a conocer hoy al mediodía
La gallega Mar Capeáns, doctora en física y directora del CERN desde este mismo año, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que en 2013 ganó el "Príncipe de Asturias" de Investigación Científica y Técnica, está convencida de que "hay que defender más fuertemente que nunca" el modelo europeo de investigación, basado en que "para hacer buena ciencia hay que colaborar" y para hacer "gran ciencia" los países deben trabajar juntos. "Es el momento de Europa, clarísimamente, el momento de seguir enfatizando ese modelo y llevarlo todavía más allá", sostiene.
Capeáns se estrena como jurado del premio "Princesa de Asturias" de Investigación y afirma que, la demostración más evidente de lo que dice está ahí mismo, en las candidaturas al premio, en las que "gente que trabaja en distintos laboratorios, cuando une esos conocimientos, obtiene algo increíble para la sociedad". En ese contexto y dentro del CERN, "España tiene un papel muy relevante". Su directora indica que "es el quinto país contribuidor, tiene una comunidad de física de partículas muy potente y muy repartida, tanto en universidades como centros de investigación, y sus contribuciones están al nivel como de los mayores países en tradición científica como pueden ser Alemania, Francia o Italia".
El jurado del premio de Investigación, al que en esta edición concurrieron 56 candidaturas de una veintena de países distintos, dará a conocer su fallo hoy al mediodía.
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