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La marcha minera llega a Oviedo: "Tenemos ganas de que nos den una solución, ha sido muy duro"

Los mineros de Mina Miura (Ibias) fueron recibidos con un caluroso aplauso tras una caminata de seis días para reivindicar el pago de las nóminas que se les adeudan

VÍDEO: Los mineros de Mina Miura llegan a Oviedo.

VÍDEO: Los mineros de Mina Miura llegan a Oviedo.

Jimena Aller

Alicia García-Ovies

Oviedo

"La marcha ha sido muy dura. Tenemos ganas de llegar y que nos den solución a este conflicto, que se nos ha hecho eterno". Los mineros de Mina Miura (Ibias) entraron este miércoles en Oviedo, acompañados de un millar de personas, y fueron recibidos con un caluroso aplauso tras una caminata de seis días para reivindicar el pago de las nóminas que se les adeudan.

Los mineros serán recibidos a su llegada a la Junta General por los grupos parlamentarios y, posteriormente, se reunirán con Adrián Barbón. Para todos ellos tienen un mensaje claro: quieren trabajar, que se les pague el dinero que se les adeuda y que se asegure el futuro de la minería.

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