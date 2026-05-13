La marcha minera llega a Oviedo: "Tenemos ganas de que nos den una solución, ha sido muy duro"

"La marcha ha sido muy dura. Tenemos ganas de llegar y que nos den solución a este conflicto, que se nos ha hecho eterno". Los mineros de Mina Miura (Ibias) entraron este miércoles en Oviedo, acompañados de un millar de personas, y fueron recibidos con un caluroso aplauso tras una caminata de seis días para reivindicar el pago de las nóminas que se les adeudan.

Los mineros serán recibidos a su llegada a la Junta General por los grupos parlamentarios y, posteriormente, se reunirán con Adrián Barbón. Para todos ellos tienen un mensaje claro: quieren trabajar, que se les pague el dinero que se les adeuda y que se asegure el futuro de la minería.