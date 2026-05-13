La reactivación del horno alto "B" de Arcelor se hace esperar: "Va más lenta de lo previsto"

Los dos hornos altos de ArcelorMittal en Asturias, claves la actividad industrial de la región, no estarán produciendo arrabio (hierro fundido) conjuntamente hasta hoy, puesto que la reactivación del horno «B» se está demorando más de lo previsto.

La dirección de la multinacional siderúrgica contaba con que la instalación realizara ayer su primera colada (extracción de arrabio), 16 horas después de haberla arrancado el pasado lunes mediante la técnica de la oxilanza, esto es, la inyección de oxígeno y gas propano. Se esperaba que el horno «B» ya tuviera la temperatura suficiente para reanudar su actividad, paralizada desde hace más de siete meses por una avería. Sin embargo, ayer no pudo ser.

«El proceso de arranque va lento», admitían fuentes de la compañía, que confiaban en que el horno «B» ya sí pudiera generar arrabio a lo largo de la jornada de hoy y se sumara al otro horno alto de Gijón, el «A», con lo que se incrementará la capacidad de la siderurgia asturiana.

Al margen de los hornos altos, hay más elementos del proceso de fabricación de acero que determinarán la actividad de ArcelorMittal en Asturias en los próximos meses. Desde finales del pasado año sólo funciona un sínter, el «A», donde se prepara el mineral de hierro para los hornos altos. El «B» ha sido clausurado por no cumplir los estándares medioambientales, por lo que la plena operatividad de los dos hornos altos está condicionada.

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Por su parte, el horno de arco eléctrico que se está construyendo en Gijón no estará completado hasta finales de agosto, según ha traslado esta semana la dirección de Arcelor a los sindicatos. Esa instalación, que podrá producir 1,1 millones de toneladas de acero líquido al año, precisará poco arrabio, ya que funcionará principalmente a base de chatarra y prerreducidos de hierro. Por lo tanto, una vez que la acería eléctrica funcione, las instalaciones de Arcelor podrán tener mayor capacidad de producción de acero con la misma actividad de los hornos altos. En el segundo semestre del año se espera un repunte de la demanda de acero en Europa por las medidas de protección de la UE.