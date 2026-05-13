El talento universitario de Oviedo brilla en la Junta de Accionistas de Universia: el asturiano Manuel Porrón comparte charla con Ana Patricia Botín

Manuel Porrón, egresado de la Universidad de Oviedo, ha participado este miércoles en un coloquio con los mejores talentos universitarios en la Junta General de Accionistas de Universia, en Madrid. Porrón, que ha ejercido como moderador, ha intervenido, junto a tres egresados de otras universidades, en un debate con Patricia Botín, presidenta del Banco Santander. El graduado de la institución académica asturiana ha estado acompañado por Irene Díaz, vicerrectora de Investigación.

Porrón obtuvo la Beca Excelencia 360º al mejor estudiante de grado 2025, por sus estudios en el doble grado en Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. Un reconocimiento otorgado por Banco Santander Academy que premia tanto su expediente académico como "su trayectoria integral que combina compromiso universitario, desarrollo personal y participación en iniciativas de alto impacto", según explican desde la Universidad.

Entre los méritos que llevaron a Manuel Porrón a recibir esta distinción destacaban su liderazgo al frente del Grupo de Estudiantes de la Real Sociedad Española de Física, desde donde ha coordinado eventos científicos de gran relevancia, como los ENEF de Oviedo y Barcelona, así como la organización de PLANCKS 2025 en Barcelona, competición internacional de física teórica.

También se incluye entre sus méritos la organización, por primera vez en Asturias, del NASA Space Apps Challenge en Gijón, a través de la entidad Space & Events, que ha acercado a la región uno de los mayores hackathones tecnológicos del mundo, así como su participación en el programa Erasmus en la Université Grenoble Alpes (Francia), donde continuó su formación académica en un entorno internacional.

Noticias relacionadas

El estudiante galardonado ha representado también a la Universidad de Oviedo en iniciativas globales como la Linköping University Summer School (Suecia), el programa Richi Entrepreneurs en Boston (EEUU), o la INGENIUM Winter School en Munster Technological University (Irlanda). Destaca asimismo Porrón por su paso por el mundo profesional a través de prácticas en empresas como NFQ Advisory, Solutions & Outsourcing y ArcelorMittal, donde ha aplicado y reforzado sus conocimientos en contextos reales y altamente competitivos. La vicerrectora Irene Díaz ha destacado que su trayectoria es un ejemplo inspirador de excelencia académica, liderazgo estudiantil y proyección internacional.