TSK se convierte hoy en la séptima empresa de la región que cotiza en Bolsa
La empresa de ingeniería gijonesa se suma a Duro, GAM, Izertis, Asla, Seresco y Treelogic
La empresa gijonesa de ingeniería industrial y tecnología TSK se convertirá hoy en la séptima empresa asturiana cotizando en Bolsa. Lo hará en el Mercado Continuo, junto a Duro Felguera, GAM e Izertis. En el mercado de pymes en crecimiento, el BME Growth, cotizan Asturiana de Laminados, Seresco y Treelogic.
Las acciones de la empresa asturiana TSK cotizarán desde hoy en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. La oferta se ha fijado en 5,05 euros por acción, el tope del rango de precios de 4,45-5,05 euros por acción para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros (34.158.415 acciones), asumiendo el ejercicio íntegro de la opción de sobreadjudicación de hasta 22,5 millones de euros concedida por la sociedad a Banco Santander, como agente de estabilización de la oferta. La compañía pretende captar esos fondos para reforzar su plan de crecimiento.
Fuentes de TSK destacaron que la oferta "ha sido sobresuscrita múltiples veces en todo el rango de precios, lo que demuestra la importante demanda de inversores institucionales internacionales y nacionales". El precio de 5,05 euros por acción implica una capitalización bursátil de TSK de 605 millones de euros aproximadamente en caso de ejercitarse íntegramente la opción de sobreadjudicación. De producirse, el accionista mayoritario de TSK, la familia asturiana García Vallina, conservará el 60,3% de los derechos de voto de la sociedad.
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