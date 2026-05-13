Universidad de Oviedo y Caja Rural de Asturias renuevan su alianza estratégica por 2,5 millones de euros: "Queremos generar oportunidades y apostar por la innovación"

Impulsar proyectos ligados al talento, la formación, investigación, innovación, cultura y deporte. Con ese objetivo el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martín, firmaron este miércoles un convenio que renueva la colaboración de ambas instituciones. Una alianza estratégica que movilizará 2,5 millones de euros durante un periodo de cuatro años.

Entre las actuaciones incluidas en la renovación del convenio figuran el respaldo al programa universitario para mayores PUMUO, que actualmente cuenta con 855 estudiantes en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Luarca, y representa por sí solo el 11% del conjunto de la colaboración prevista, con la novedad de ampliar al próximo curso su alcance territorial a Langreo, en la Casa de la Buelga, donde también se celebrarán cursos de verano y actividades vinculadas a las Cátedras de la Cultura Miniera y de la Sidra de Asturias.

Otra de las líneas estratégicas será el apoyo a la investigación aplicada en inteligencia artificial para optimizar la actividad económica del territorio, dotada con 400.000 euros, lo que representa un 16% de la inversión global prevista. El convenio también contempla actividades de educación financiera, iniciativas STEAM para alumnado preuniversitario y el respaldo al programa ESTALMAT, orientado al fomento de vocaciones matemáticas entre jóvenes con talento, en el que participan actualmente 15 estudiantes de la ESO.

Asimismo, el área de desarrollo del talento emprendedor, innovador y tecnológico contará con una financiación de 216.000 euros (el 8,64% del total) destinada, entre otras iniciativas, al impulso de Medialab, la Cátedra de Desarrollo Social y Territorial, la Cátedra de Emprendimiento Caja Rural de Asturias y los equipos universitarios de competición de ingeniería, Wolfast, eTech Racing y 4Space, en los que participan más de 120 estudiantes vinculados a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

Además, el convenio prevé becas y estancias formativas en Caja Rural de Asturias y en la Fundación Caja Rural de Asturias, que actualmente cuentan con 39 becas FUO, así como la participación activa de la entidad en foros de empleo y actividades orientadas a mejorar la inserción laboral del estudiantado universitario.

El acuerdo incluye además una partida específica para actividades de divulgación científica, conferencias y difusión del conocimiento, con una inversión prevista de 58.000 euros, equivalente al 2,32% del convenio. Entre las iniciativas contempladas figura el Aula "ENMODOCIENCIA", centrada en la divulgación y sensibilización sobre el cáncer, con especial atención al medio rural.

Durante la presentación, ambas instituciones destacaron que el convenio consolida una colaboración histórica entre Caja Rural de Asturias y la Universidad de Oviedo, reforzando el vínculo entre universidad, empresa y sociedad asturiana.

En esta línea, Ignacio Villaverde ha asegurado que "para la Universidad de Oviedo es especialmente valioso contar con entidades como Caja Rural de Asturias y su Fundación, que nos han demostrado históricamente su sensibilidad y compromiso con el conocimiento, la formación y la investigación, además de apoyar diversas iniciativas orientadas a generar oportunidades, impulsar la innovación y contribuir al desarrollo social y económico del territorio".

Noticias relacionadas

Por su parte, Fernando Martínez, presidente de Caja Rural de Asturias y de la Fundación Caja Rural de Asturias, destacó que "este convenio refleja la voluntad de Caja Rural de Asturias de seguir acompañando a la Universidad de Oviedo en proyectos que generan oportunidades, conocimiento y futuro para Asturias. Apostamos por el talento joven, por la investigación, por la innovación y también por iniciativas con un importante impacto social y territorial".