El viaje fantasma a Asturias del presidente de Renfe: dos días en la región y ni un encuentro con el gobierno de Barbón

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, estuvo en Asturias el lunes y el martes para conocer de primera mano las actuaciones que la compañía ferroviaria, dependiente del Ministerio de Transportes, tiene actualmente en marcha en la región. De Renfe dependen, entre otros asuntos, la gestión directa de los servicios ferroviarios y buena parte de las inversiones vinculadas a las cercanías. La visita de Fernández Heredia, considerado además una persona próxima al ministro Óscar Puente, se produjo en un momento especialmente delicado en las relaciones entre el Gobierno del Principado y el Ministerio, marcado por el enfrentamiento político en torno al peaje del Huerna y apenas unas semanas después de que trascendiese, a través de LA NUEVA ESPAÑA, la intención del Ejecutivo autonómico de asumir en el futuro la gestión de las cercanías ferroviarias en Asturias.

Pese al contexto político, el presidente de Renfe no tuvo ningún contacto institucional con representantes del Gobierno regional. Su agenda se limitó exclusivamente a encuentros internos con responsables y trabajadores de la propia compañía en Asturias. “No hemos tenido agenda fuera de la empresa”, aseguraron desde la operadora pública al término de la visita. Entre otros puntos, Fernández Heredia estuvo en el Centro de Regulación de Circulación de El Berrón, una de las instalaciones clave para coordinar el tráfico ferroviario en la región y especialmente relevante en la red de ancho métrico.

Inversiones en Asturias

La visita sirvió también para que Renfe pusiese sobre la mesa las inversiones previstas en Asturias durante los próximos años. Tras el recorrido del máximo responsable de la compañía, la empresa informó ayer de que prevé movilizar más de 23 millones de euros en actuaciones vinculadas a la mejora de la accesibilidad y la digitalización de estaciones, dentro del desarrollo del Plan de Cercanías 2017-2028.

Las cercanías asturianas afrontan una etapa decisiva, pendientes todavía de varias actuaciones largamente reclamadas y de la llegada de los nuevos trenes de ancho métrico. Estos convoyes deben comenzar sus pruebas este mismo año y entrar en servicio en 2027. La red de ancho métrico, heredera de la antigua FEVE, es precisamente una de las más castigadas del sistema ferroviario asturiano, con problemas recurrentes de puntualidad, material envejecido y unos tiempos de viaje poco competitivos frente al transporte por carretera. La modernización de esta red es una de las grandes demandas tanto de usuarios como de ayuntamientos y colectivos vecinales.

Reuniones internas

Durante su estancia en Oviedo, Fernández Heredia mantuvo reuniones con responsables del área de Servicios Públicos y con equipos de Servicios Comerciales, Ingeniería y Mantenimiento, además de representantes de la Escuela de Formación y de Trenes Turísticos. Según explicó la compañía, el objetivo de estos encuentros era supervisar el avance de las actuaciones previstas y analizar las necesidades de la red asturiana de cara a los próximos años.

Renfe destacó además que más de 15 millones de euros de las inversiones anunciadas se destinarán específicamente a actuaciones de accesibilidad. Entre ellas figuran la instalación de ascensores, la adecuación de andenes y vestíbulos, la mejora de pasos inferiores y distintas reformas en edificios y marquesinas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida y modernizar estaciones que en muchos casos presentan un importante grado de envejecimiento.

En ese apartado se incluyen las obras de adecuación de las estaciones de Pravia, con una inversión prevista de dos millones de euros, y de Llamaquique, en Oviedo, donde se invertirán 1,67 millones. El inicio de ambas actuaciones está previsto para 2027. Asimismo, Renfe contempla trabajos de mejora en la estación de ancho métrico de El Berrón, con una inversión de 1,57 millones de euros y previsión de inicio para el próximo año.

Además de estas actuaciones ya definidas, la compañía ferroviaria tiene en estudio otros proyectos que se acometerán a medio y largo plazo. Entre ellos figura la mejora de la accesibilidad de la estación de Mieres Puente, con una inversión estimada de 1,82 millones de euros y que incluirá una reordenación de los espacios interiores y accesos para adaptar la instalación a las actuales exigencias de movilidad y seguridad.