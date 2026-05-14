Solo 6 de 324 muestras de jabalíes analizadas en Asturias dieron positivo por tuberculosis
Medio Rural cifra en un 1,85% la prevalencia de la enfermedad en el animal, en el punto de mira de los ganaderos por su riesgo transmisor al ganado
Asturias realizó, dentro del último plan de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre en Asturias, 324 análisis de muestras de jabalíes, de los que solo 6 dieron positivo por tuberculosis; el resto, fueron negativos. Son los datos que maneja el Principado, conocidos después de que saltara la alarma en la vecina Cantabria, donde más de la mitad de los ejemplares abatidos en la comarca de Liébana en marzo dieron positivo. Son los mismos serotipos que hicieron enfermar al ganado y obligado a vacíos sanitarios, por lo que la organización Asaja ha reclamado aumentar las batidas para matar dos tercios de la población de jabalíes.
En Asturias, aunque las organizaciones agrarias siempre señalan a la fauna salvaje como un factor de riesgo -tras el último brote en Salas pidieron aumentar las batidas-, los datos de la Consejería de Medio Rural vienen a decir todo lo contrario. La seroprevalencia en jabalíes en la región se situó en el 1,85% el año pasado, tras haberse disparado un año antes al 4,74%.
Hay que reseñar que 2024 fue el año en el que se desató el brote de tuberculosis en Tineo, lo que obligó en diciembre al Principado a suspender el protocolo de flexibilización y a aplicar medidas especiales para frenar los casos. El objetivo es mantener el estatus de zona libre de tuberculosis bovina, logrado en 2021 tras lograr que prevalencia de la enfermedad en la cabaña ganadera fuera inferior al 0,1% durante tres años consecutivos.
En la actualidad, además de Tineo, son Salas, Peñamellera Baja y Parres las que estás bajo un protocolo especial de vigilancia de la tuberculosis para poner coto a la enfermedad en la caballa ganadera. El Principado controló durante el último año más de 5.800 explotaciones y 163.000 animales en toda la región, lo que permitió detectar 22 focos. Tineo tiene en la actualidad siete focos; Parres, 3; Peñamellera Baja, 3; y Salas, último concejo en saltar las alarmas, 3. En 2025 fue necesario sacrificar a 1.200 animales en toda Asturias, frente a 1.311 en 2024, uno de los años más problemáticos.
En estos concejos con más problemas el plan de vigilancia de jabalíes recoge muestras suplementarias, que arrojan cifras más elevadas de tuberculosis. Este mismo mes la Consejería de Medio Rural tiene previsto hacer públicas las cifras.
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