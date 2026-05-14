Las acciones de la asturiana TSK prosiguen su escalada en su segunda jornada en Bolsa

Las acciones de la compañía asturiana TSK continúan la escalada en su segunda sesión en Bolsa. En la jornada de su debut en el parqué, se revalorizaron el 4,95% y a las 14.30 horas de hoy subían un 6,60% más.

La compañía de ingeniería industrial, que ha comenzado a cotizar con el código “TSK”, debutó ayer en el Mercado Continuo con un precio de 5,05 euros por acción, lo que implica una valoración de 582 millones de euros, que podría llegar a 605 millones si se ejecuta el "green shoe" (sobreasignación) recogido en el folleto. A las 14.30 horas de hoy, el valor de la acción se había situado ya en 5,65 euros.

Joaquín García Rico, consejero delegado de TSK, destacó durante la jornada de debut en Bolsa que "la gran sobresuscripción registrada en nuestra oferta pública de suscripción de acciones muestra el éxito de la operación y, sobre todo, la confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto. Es todo un reconocimiento a nuestro modelo de negocio, y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK.”

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TSK es una compañía global con 40 años de trayectoria y experiencia en más de 50 países que ofrece soluciones tecnológicas estratégicas para la transición energética, descarbonización industrial, digitalización, y manejo y transporte de minerales críticos. Actualmente, las ventas de TSK superan los 1.000 millones de euros. Cuenta con una plantilla de más de 1.500 empleados, en su mayoría ingenieros altamente cualificados.