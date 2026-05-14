Agenda: qué hacer hoy jueves 14 de mayo en Asturias

Oviedo

La Sociedad Protectora de la Balesquida presenta esta tarde su Anuario en el Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 19.30 horas, el Club acogerá la presentación del Anuario de la Sociedad Protectora de la Balesquida, acto previo al Martes de Campo del próximo 25 de mayo. Intervendrán Javier González Santos, profesor titular de la Universidad de Oviedo y coordinador editorial; Luis Feás Costillas, crítico de arte; Luis Repiso, donante de la obra "Azul", que ilustra la portada del Anuario, y Pedro Rico, ilustrador y creador del cartel oficial de las fiestas de 2026, con el lema "Oviedo es Martes de Campo".

La verbena de la Paloma

A las 19.30 horas, el Teatro Campoamor acogerá la representación de "La verbena de la Paloma", sainete lírico en un acto con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón, junto al prólogo cómico-lírico "Adiós, Apolo", de Álvaro Tato, en una producción del Teatro de la Zarzuela de 2023.

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Charla sobre la avispa asiática

A las 19.00 horas, el centro social de Caces acogerá una charla divulgativa sobre la avispa asiática, impartida por la empresa especializada Armadron y Bomberos de Oviedo. La actividad, con entrada libre hasta completar aforo, abordará aspectos relacionados con la detección y tratamiento de la avispa velutina.

Fundación Gustavo Bueno

A las 17.00 horas, en la Fundación Gustavo Bueno, presentación del libro "Hispanoterapia. Un tratamiento de choque para vencer nuestros traumas", de Alberto G. Ibáñez.

RADAR

A las 20.00 horas, el teatro Filarmónica acogerá la proyección de "La Mer ou Loin", de Saïd Hamich, dentro del ciclo de cine RADAR. La película, coproducida por Francia, Catar, Marruecos y Bélgica, sigue la historia de Nour, un joven de 27 años emigrado ilegalmente a Marsella que sobrevive junto a sus amigos con una vida marginal y festiva.

Matadero Uno

A las 19.00 horas, la librería Matadero Uno, en la plaza de Riego, acogerá la presentación de "Extranjeras en la ciudad letrada", de Alba González Sanz, una obra sobre el poder, la escritura y la ciudadanía de las mujeres en España. La autora estará acompañada por Vanessa Gutiérrez.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Antiguo Instituto

Organizado por la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, a las 19.00 horas tendrá lugar la conferencia: "Economía y democracia en España, 1976-2026. En el 50 aniversario de la Ley para la Reforma Política", a cargo de José Luis García Delgado, catedrático de la Universidad Nebrija. Se realizará un esbozo de uno de los pasajes de la historia española que abarca desde la Ley para la Reforma Política hasta la actualidad.

El Molinón

Mariel Hemingway, actriz, escritora y activista por la salud mental, ofrece hoy a las 19.00 horas una charla sobre "Salud mental, dignidad y derecho", en la Puerta 0 de El Molión. Está organizado por la Robert F. Kennedy Human Rights España, con la colaboración del Real Sporting de Gijón y Marea Rojiblanca.

Escuela de Comercio

Hoy jueves, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio tendrá lugar una conferencia bajo el título "El Sistema Solar visto con el telescopio espacial Webb. Sobre lo que sabemos, y lo que ignoramos de nuestro hogar", a cargo de la doctora en Física del Cosmos Noemí Pinilla-Alonso. Está organizada por el Grupo de Ciencia del Ateneo Obrero de Gijón.

Casa Natal de Jovellanos

Con motivo de las actividades programadas por el día de los museos, hoy tendrá lugar una conferencia de Javier Barón, jefe de Departamento de Pintura del Siglo XIX, del Museo del Prado que hablará sobre el pintor Juan Martínez Abades y Gijón (1862-1920), y se presentará la obra "Domingo en Somió", (1901). Es una actividad gratuita con entrada libre, a las 19.00 horas, hasta completar aforo.

Casa del Pueblo de Gijón

La Casa del Pueblo acoge hoy jueves, a las 19.00 horas, la charla-coloquio "40 años de Sanidad Universal en España", que contará con la participación de Fernando Lamata Cotanda, una de las figuras más destacadas de la gestión sanitaria pública en España y referente nacional en defensa de la sanidad universal. Médico, psiquiatra y experto en Salud Pública y Políticas de Salud, ha ocupado la Secretaría General de Sanidad del Gobierno de España. El encuentro lo conducirá el secretario de Salud y Bienestar Social del PSOE de Gijón, Manuel Vallina-Victorero. En el mismo se analizarán, entre otras cuestiones, el incremento de las listas de espera, la financiación del sistema o el envejecimiento de la población.

Colegiata de San Juan Bautista

Sigue hoy una nueva edición de "Los Conciertos del Marqués", como iniciativa del Radio Kras y su programa "Kras Klásica". Hoy jueves será un recital a cargo del Ensemble 4,70, a las 20.00 horas. El formato de acceso es "taquilla inversa" debiéndose retirar las entradas de invitación previamente en el bar 4.70, frente al Palacio de Revillagigedo, o el mismo día de conciertos en La Colegiata de San Juan Bautista.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas en el Jovellanos se ofrece una sesión de danza con la propuesta "Duetos sobre la fortuna", de Pablo Dávila Producciones. Con autoría, coreografía y bailarín Pablo Dávila, y Silvia Bango como bailarina. Codirección Laura Iglesias.

Palacio de Revillagigedo

"Identidad e historia de la vid y el vino" es el título de la conferencia que se incluye hoy en el ciclo "Conversaciones en torno a la arqueología de la dieta y la convivialidad", vinculado a la exposición Convivium en el Palacio de Revillagigedo. Será a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Participan Carmen Martínez Rodríguez (de la Misión Biológica de Galicia (CSIC) y Manuel León Bejar (UC- Arqueogastronomía).

Centro Municipal de La Arena

Hoy tendrá lugar, a las 19.00 horas, el Festival promovido por la Agrupación Artística Gijonesa. Se contará con las actuaciones del grupo de teatro "Gigia" con su obra "L’Escarmientu" de José Ramón Oliva y dirigida por Mery Suárez; el grupo de baile dirigido por Paula Álvarez Cueto, y que presenta Emilio Dorado; y las actuaciones de otros muchos artistas como Kyra, Álvaro, Zulima, Pepín y su guitarra o Manolo Menéndez. Las entradas están disponibles en la Agrupación, hasta completar aforo.

Centro Municipal de El Coto

El programa Escena Amateur cuenta hoy con el grupo Baluarte Teatro (Puerto de Vega), con la obra "La calle del infierno". Será a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas habrá teatro en La Calzada, de la mano del Grupo de teatro La Algarabía. Asociación Española Contra el Cáncer de Avilés, que pondrá en escena la obra "Las figurantas". Adaptación realizada por Aída Valladares. La entrada cuesta 5 euros.

Centro Municipal de El Llano

El cantautor Jerónimo Granda será hoy el protagonista del programa Arte en el barrio. El recital será a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

Centro Municipal de El Llano

Organizador por el Foro de Mujeres de El Llano hoy, el aula 4 del centro acoge, a las 19.00 horas, una charla de Lorena Busto, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Oviedo y Especialista en Enfermería Pediátrica, para dar a conocer a Florence Nightingale, figura clave en la historia de la enfermería moderna.

Avilés y comarca

El Valdecarzana muestra en imágenes la memoria de la Asturias franquista

El Palacio de Valdecarzana acoge del 9 al 31 de mayo la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista", organizada por la fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies.

El Valdecarzana muestra en imágenes la memoria de la Asturias franquista. / Miki López

Una muestra que recoge 58 paneles en los que se reproducen 54 fotografías de la Asturias franquista y cuatro textos de carácter contextualizador y explicativo. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Música coral en la Casa de Cultura

La Factoría Cultural acoge a las 18.30 horas el Certamen de Coros de Avilés y Saint-Nazaire, dentro del encuentro ciudadano de hermanamiento. Participan la Agrupación Polifónica Centro Asturiano, la Coral Avilesina y el Groupe de Chants "Vent Arrière".

Cuentacuentos en La Carriona

La Biblioteca de La Carriona programa a las 18.00 horas "Voy a contar un cuentoooo", con Tragaluz Títeres. Actividad para público infantil de 4 a 9 años, con plazas limitadas. Inscripción en la propia biblioteca.

Taller infantil de lectura

La Biblioteca de Los Canapés organiza a las 18.00 horas un taller de animación a la lectura impartido por La Caracola, dirigido a niños de 4 a 8 años. Hay 25 plazas y se requiere inscripción previa en la propia biblioteca.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer proyecta a las 20.00 horas "Manas", en VOSE con subtítulos en español. Las entradas cuestan 5 euros y se venden en taquilla y en la web del equipamiento cultural avilesino.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

"La tarta del presidente", cine en versión original en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy la proyección de la película irakí "La tarta del presidente", dirigida en 2025 por Hasan Hadi, un gran éxito internacional. El pase será en versión original subtitulada. La entrada vale 4 euros, comienza a las 20.00 horas.

Abre la exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón vuelve a acoger una exposición de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. Hoy se inaugura a las 19.00 horas. El horario de visita será, de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

"Sonata berlinesa",exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Centro

Cine en Villaviciosa

El teatro Riera acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "Las líneas discontinuas", del director Anxos Fazáns, en versión original en gallego, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Teatro musical en Nava

La Casa de Cultura Palacio de Nava acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "¡Mujeres a escena!" de Arte Producciones José Rico. Se trata de un espectáculo sencillo, emotivo y muy divertido, que pretende enfatizar el valor que han tenido los personajes femeninos en la literatura teatral universal para la evolución y el cambio social. Todo ello contado por tres mujeres enfundadas en monos de trabajo que, a la vez que preparan aspectos técnicos, se convierten en actrices y cantantes. Dirección y dramaturgia José Rico. Con Natalia Suárez Ríos, Vanessa Estraviz y Dulce Victoria Pérez Rumoroso.

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Cine en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Las líneas discontinuas", del director Anxos Fazáns, en versión original en gallego, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Taller de teatro en Arriondas

La Casa de Cultura de Arriondas acoge a las 18.30 horas un taller de iniciación a las técnicas escénicas básicas titulado "Enredando nel teatru popular asturianu" e impartido por La Buelga.

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición "Ajuares transformando huellas", un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. La muestra rinde homenaje a las mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a tantas otras que vivieron (y viven) desde la sombra, para quienes el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas se convierten en una forma de expresión silenciosa. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Javier Bejarano expone en Llanes "Líneas de Infantería"

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición "Líneas de Infantería", de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por "restos" que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Occidente

Presentación en Cangas del Narcea

La Casa de Cultura Palacio de Omaña acoge a las 19.30 horas la presentación de la obra "El monte. Memoria de la España vacía", de Juan María García Martín, una obra autobiográfica de su infancia donde recuerda las antiguas costumbres y tradiciones de su aldea y pone en valor a las personas que trabajan en el mundo rural. El autor será presentado por Tino González, "Tiso".

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Fin del naufragio", del artista argentino Salvador de la Vallina, en la que presenta una serie de esculturas nacidas de la interacción directa con maderas arrastradas por el mar Cantábrico tras las tormentas. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

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El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.