Arcelor arranca el horno alto "B" y realiza una primera colada

Y al tercer día, arrancó. ArcelorMittal consiguió ayer realizar la primera colada (extracción de arrabio) del horno alto "B" de la factoría de Veriña (Gijón) 72 horas después de iniciar su proceso de encendido, el pasado lunes. La compañía siderúrgica cuenta con que la instalación esté funcionando con total normalidad a comienzos de la próxima semana.

El proceso de reactivación del horno "B", después de siete meses de parálisis que incluyeron su enfriamiento y vaciado, ha tardado un poco más de lo que calculaba Arcelor, que en sus primeras estimaciones preveía que la infraestructura estuviera produciendo arrabio (hierro fundido) el pasado martes.

No obstante, el arranque se demoró un día más. Ayer, en torno a las 17.00, la empresa comunicaba que se había realizado un "sangrado conforme a lo que se podía esperar", sin añadir más detalles. En cualquier caso, con la reanudación del horno "B" finaliza una etapa en que la producción siderúrgica se ha visto mermada, lo cual a su vez ha lastrado toda la actividad industrial de la región.

Adjudicación en Francia

Por otro lado, ArcelorMittal adjudicó a un consorcio integrado al 50% por las empresas españolas Técnicas Reunidas e Idom un contrato para la transformación y descarbonización del clúster siderúrgico de la compañía en Dunkerque (Francia).

Los trabajos encargados al consorcio se llevarán a cabo a través de un contrato del tipo "llave en mano" y consistirán en servicios de gestión de proyecto, ingeniería de detalle, aprovisionamiento, construcción, puesta en marcha y pruebas de la planta, según informó ayer Técnicas Reunidas en un comunicado.

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La reforma también incluirá el desarrollo de un horno eléctrico y un equipo de refinación secundaria (Ladle Furnace-LF).