Arriesgado rescate en medio de la niebla de tres montañeros de 21 años, uno de ellos herido, en el corazón los Picos de Europa

Efectivos del GREIM de Asturias y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil de León han rescatado en la mañana de este jueves a tres montañeros en Picos de Europa.

A las 8.40 horas de este jueves, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias recibía a través del 112 comunicación de la existencia de tres montañeros que pedían auxilio, remitiendo las coordenadas de su ubicación, un punto de la ruta del Jou de los Cabrones a Bulnes.

Los montañeros, tres jóvenes de 21 años, dos estadounidenses y un alemán, llevaban varios días de travesía por picos, desplazándose con una tienda de campaña y equipación hasta lugares como Potes, Urriellu y Sotres.

Este miércoles, hacia las 14.00 horas, cuando se hallaban realizando el trayecto desde Jou de los Cabrones hacia Bulnes, uno de ellos se lesionó en un tobillo, por lo que decidieron hacer una parada hasta ver la evolución de la lesión, haciendo noche en Amuesa.

En la mañana de este jueves, decidieron solicitar ayuda ante las condiciones del herido, que no mejoraba, así como por la climatología adversa con niebla, lluvia e incluso nieve en algunas zonas.

La niebla reinante en la zona, hizo conveniente realizar la entrada para el rescate desde León, estableciéndose un equipo de auxilio en el que participó la aeronave de la Guardia Civil de León, que tras recoger a dos componentes del GREIM de Cangas de Onís se dirigieron hacia la zona.

La poca visibilidad hizo necesario que los rescatadores fueran guiados por los montañeros orientandolos a través de las comunicaciones hacia el lugar en que estaban ubicados, una zona conocida como Amuesa.

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La extracción de los montañeros se hizo por partes, siendo rescatado en primer momento el montañero herido para trasladarlo hasta la helisuperficie de emergencia de Poncebos, donde lo recogieron los servicios sanitarios para su traslado hasta el hospital de Arriondas. Seguidamente la aeronave retornó a la zona donde recogieron a los otros dos, que estaban en buen estado de salud, acompañados por otro componente del Greim de Cangas de Onís.