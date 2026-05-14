El asturiano Javier Roza, nuevo presidente de la patronal láctea española: "Mi prioridad será impulsar la competitividad de nuestra industria"
El director general de Mantequerías Arias tendrá como vicepresidente en la FeNIL al director general del grupo Central Lechera Asturiana, José Armando Tellado
El ovetense Javier Roza, director general de Mantequerías Arias, será el nuevo presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), patronal que integra a más de 60 empresas del sector. Además, José Armando Tellado, director general del grupo Central Lechera Asturiana, ocupará el puesto de vicepresidente, lo que destaca el peso del sector lácteo del Principado en el conjunto de España.
"Es un honor y una responsabilidad asumir nuevamente la presidencia de FeNIL en un contexto de constantes desafíos", señaló Javier Roza, que destacó que su prioridad "será seguir impulsando la competitividad de nuestra industria, poner en valor la excelencia de los alimentos lácteos españoles y fortalecer el diálogo con todos los agentes del sector para asegurar la generación de valor a lo largo de toda la cadena láctea".
La Asamblea General de FeNIL designó a su nuevo equipo directivo, que estará encabezado por Javier Roza y José Armando Tellado y tendrá como tesorero a Jorge Eugui (Andros) y con secretaria a Carolina Muro (Nestlé).
Fuentes de FeNIL destacaron que el nuevo presidente, Javier Roza, "cuenta con una trayectoria académica y profesional de primer nivel, lo que garantiza una presidencia sólida en un momento crucial de transformación para el sector lácteo. Javier Roza (Oviedo, 1961) es doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por el Instituto de Empresa y Licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo. Desde hace 18 años desempeña el cargo de director general de Mantequerías Arias, con fábrica en Vegalencia (Ribera de Arriba), y actualmente ostenta, además, la presidencia de la Interprofesional Láctea (INLAC). Regresa a la presidencia de FeNIL, responsabilidad que ya ejerció con éxito durante el periodo 2016-2019.
Luis Calabozo, director general de la patronal láctea, señaló la satisfacción que supone contar con la visión estratégica y el talento de Roza en la presidencia de FeNIL, con la certeza de que “su conocimiento del sector contribuirá a la consolidación de la industria láctea española como un referente agroalimentario a nivel global”. Roza toma el relevo de Ernesto Castro, quien lideró la Federación durante el bienio anterior (2024-2026).
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