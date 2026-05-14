¿Puede Asturias liderar la nueva minería? Europa marca las reglas, pero la región tiene 13 de los 34 recursos más cotizados y formación, coinciden los expertos

Asturias aspira a liderar el nuevo mapa minero europeo, en un contexto en el que las materias primas críticas han pasado a ser un asunto estratégico. Así lo defendieron este miércoles el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y la directora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Rosa María Mateos, durante una jornada celebrada en la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo.

El viceconsejero subrayó la dimensión geopolítica del momento actual: "El aprovechamiento de las materias primas críticas ha entrado en el ámbito de la seguridad nacional", en referencia a la necesidad de reducir la dependencia exterior y avanzar en la descarbonización. "Asturias tiene una tradición minera muy destacable y sigue siendo una potencia minera", enfatizó, destacando que la región aporta el 4,5% del valor total del sector en España y el 10% en minería metálica.

Además, subrayó su posición en Europa. "Somos el mayor productor de fluorita", celebró respecto a una de las materias primas críticas, y recordó que actualmente existen 24 permisos de investigación en curso relacionados con minerales como oro, cobre, cobalto o tierras raras. Con todo, incidió en que el desarrollo del sector debe hacerse con consenso. "No se concibe una minería sin una participación activa del territorio y sin un sentimiento compartido del beneficio común", dijo.

En esta misma línea, Rosa María Mateos aseguró que Asturias juega un papel "clave" en el nuevo escenario minero que se abre en Europa, marcado por el impulso del Programa Nacional de Exploración Minera. La directora del IGME subrayó que el organismo será el encargado de liderar este plan, cuyo objetivo es identificar los recursos esenciales para el desarrollo tecnológico y energético.

"Tenemos que localizar las 34 sustancias críticas y estratégicas que establece Europa", explicó, señalando su importancia para sectores como la industria digital, la defensa o las energías renovables. El proyecto, ya en marcha, se desarrollará en una primera fase entre 2026 y 2030.

Dentro de este proceso, Asturias vuelve a situarse en el centro del mapa. "De esas 34 sustancias críticas y estratégicas, 13 están en Asturias", afirmó Mateos. Entre ellas destaca la fluorita (de la que España es líder europeo), así como zinc, tierras raras, bismuto o cobalto.

Ante las reticencias sociales, la directora del IGME reconoció que existe cierta desconfianza. "En España hay un antes y un después de Aznalcóllar", lamentó en referencia al gran desastre ecológico que afectó al parque nacional de Doñana. No obstante, insistió en el cambio de paradigma: "Estamos hablando de una minería sostenible y de economía circular". En este sentido, recordó que la normativa europea obliga a que al menos un 25% de los recursos provenga del reciclaje, lo que "refleja un cambio con respecto a prácticas del pasado".

Mateos también anunció que el Gobierno mantendrá, la próxima semana, una reunión con las comunidades autónomas para coordinar el desarrollo del plan, dado que las competencias están transferidas. "Debemos remar todos en la misma dirección y coordinar esfuerzos, porque estamos en un momento histórico", afirmó.

La "Ruta de la Plata"

En cuanto a las actuaciones concretas, la primera fase del plan se centrará en el oeste peninsular, en las formaciones geológicas más antiguas que los romanos denominaron la "Ruta de la Plata", un corredor que abarca desde Galicia y Asturias hasta Andalucía occidental.

Los trabajos incluirán técnicas avanzadas como la geofísica y la revisión de datos históricos. "Tenemos que hacer una relectura de la información que tenemos", explicó Mateos, aludiendo al cambio de enfoque hacia nuevos minerales estratégicos. Por último, destacó el impacto positivo en el empleo.

"El Plan Nacional de Exploración Minera va a dar mucho trabajo, especialmente para jóvenes titulados", aseguró. Sin embargo, advirtió de un problema creciente: "Apenas tenemos cantera de jóvenes", lamentó, ante la caída de estudiantes en geología y la alta demanda del sector.