Ayuso denuncia un “boicot” a su viaje a México y se compara con Barbón: “Las inversiones en Asturias equivalen a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este jueves en una entrevista en EsRadio que el Gobierno de Pedro Sánchez “promovió” un “boicot” a su viaje institucional a México y que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, recibió “una orden desde España” para “reventar” su visita.

Entre sus críticas al Ejecutivo central, Díaz Ayuso hizo una alusión a Asturias. La dirigente madrileña lamentó no haber recibido asistencia de la Embajada de España en México y cuestionó que esa hubiese sido la situación si se tratara de una dirigente socialista.

En ese contexto, citó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que había estado en el país días antes. "Hizo el mismo viaje que yo, casi nos cruzamos en el aeropuerto, cuando las inversiones en Asturias pueden equivaler a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid. ¿Alguien se imagina que le hacen esto? ¿Que diría el Gobierno?", se preguntó Díaz Ayuso, señalando también un viaje de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, a Estados Unidos.

Díaz Ayuso sugirió además que la supuesta alianza entre Sánchez y Sheinbaum para perjudicarla se habría fraguado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, un encuentro que, a su juicio, el presidente del Gobierno “se inventó” para “contrarrestar” la recepción a la opositora venezolana María Corina Machado organizada por la Comunidad de Madrid.

"Imagino que (Sheinbaum) se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor”, añadió Ayuso. La presidenta madrileña tenía previsto permanecer en México del domingo 3 al martes 12 de mayo, pero el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a un “clima de boicot” por parte del Gobierno mexicano que, según sostiene ahora, “organizó” Sánchez.

El Ejecutivo central niega la versión de Ayuso y asegura que no tuvo conocimiento de su agenda. También la presidenta mexicana ha rechazado esas acusaciones. Díaz Ayuso insistió en que decidió “cortar” el viaje por motivos de seguridad, al considerar que “en un narcoestado la vida está muy comprometida”. “Allí te pasa algo, camino del aeropuerto, a la ida o a la vuelta, y nadie se responsabiliza”, afirmó.

“Yo, por la libertad, por la coherencia, aventuro mi vida, pero no la de todo mi equipo”, añadió.

Noticias relacionadas

La presidenta madrileña también se quejó de que, desde los gobiernos de México y España, “han desguazado” su agenda “y se han reído de ella”, y acusó a Sánchez de haber estado “echando fuego” contra su persona, mostrando, según dijo, el “odio personal” que le tiene.