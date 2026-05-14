Barbón contesta con dureza a Ayuso: "Trata a Asturias con desprecio, como si fuéramos una colonia; déjanos en paz y vete por lo segao""

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondió este jueves a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta comparase las inversiones mexicanas en Asturias con “lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid” durante una entrevista sobre el supuesto “boicot” sufrido en su viaje institucional a México que ella denuncia y que el Gobierno central desmiente. El mandatario asturiano aseguró que no admite lecciones "y menos de alguien que nos trata con desprecio, como si fuéramos una colonia".

Barbón evitó entrar “en el mismo tono” que Ayuso y reivindicó la “educación y el respeto” con los que, aseguró, fue educado. “No voy a contestar en el mismo tono, porque mi güela me enseñó educación y respeto. Es lo que tiene ser de clase obrera, que nos enseñan siempre respeto”, afirmó en sus redes sociales.

El presidente asturiano defendió además el desarrollo de su reciente viaje institucional a México y lo contrapuso al protagonizado por la dirigente madrileña. Según explicó, durante su estancia mantuvo reuniones “con empresarios, con organizaciones económicas, patronales y culturales” y también con la emigración asturiana.

“Si la gente compara dos viajes de presidentes autonómicos a México, casi coincidentes en el tiempo, y dice: ‘Adrián Barbón estuvo y no creó conflicto ni bronca, sino que dejó buen recuerdo’, es porque me dediqué a tener reuniones con empresarios, con organizaciones económicas, patronales y culturales y, por supuesto, con la emigración asturiana”, señaló.

Barbón subrayó además que numerosos empresarios mexicanos con inversiones en Asturias “han puesto en valor” su visita y defendió la relevancia de esos vínculos económicos para la comunidad autónoma. “Las inversiones y compras de mexicanos en Asturias son datos objetivamente muy relevantes, muy importantes para nuestra comunidad”, aseguró.

El dirigente socialista también reprochó a Ayuso una supuesta “obsesión con Asturias”, que vinculó a episodios anteriores como los vividos durante la pandemia. “A veces es mejor callar que hablar sin rigor, porque luego pasa lo que pasa…”, añadió.

"Algunas personas se creen que España es la M-30"

En uno de los momentos más duros de su respuesta, Barbón afirmó que “Asturias no admite lecciones de nadie” y criticó el tono empleado por la presidenta madrileña. “Y menos de alguien que nos trata con desprecio y como si fuéramos una colonia”, dijo.

El presidente del Principado aseguró además que existe un malestar compartido en otros territorios por una visión centralista de España. “Ya estamos hartos —no solo los asturianos y asturianas, sino la gente de la mayoría de las comunidades autónomas— de que algunas personas se crean que España es, exclusivamente, todo lo que queda dentro de la M-30”, afirmó.

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Barbón cerró su respuesta recurriendo a una expresión popular asturiana dirigida a Ayuso: “Así que, como decimos en Asturias, ‘ándate por lo segao’ y déjanos en paz, que el pueblo asturiano es un pueblo humilde, honesto y trabajador, pero orgulloso de su historia e identidad no nos gana nadie”.