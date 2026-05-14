"Cacerías" a indigentes y dos menores gijoneses que eran cabecillas: los "Whiteboys", el violento grupo neonazi asturiano desarticulado por la Policía:

Golpe policial al movimiento juvenil de ultraderecha en Asturias, que perpetraba carerías violentas para golpear a indigentes y otros jóvenes por odio e inquina política. Se trata de los "Whiteboys" -traducido al castellano, "chicos blancos"-, 19 de cuyos miembros fueron detenidos por la Policía Nacional en Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón, tras una exhaustiva investigación realizada por la Brigada Provincial de Información de Asturias, con la ayuda de la Comisaria General de Información, que se inició en septiembre de 2024. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 14 y los 22 años, mantenían "una estructura de fuerte cohesión y disciplina interna basada en una ideología radical supremacista", según la Policía.

Según fuentes de la investigación, los cabecillas eran dos menores de Gijón que ya están en un centro de menores. Precisamente en Gijón se realizaron hasta tres registros relacionados con los cabecillas. La Policía da por desarticulado el mayor “grupo juvenil violento de ultraderecha” de la región.

Difusión de propaganda nazi

Los "Whiteboys" utilizaban las redes sociales no solo para comunicarse, sino también para difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del III Reich. Esta actividad digital se complementaba con una presencia física agresiva en las calles, donde marcaban su territorio mediante numerosas pintadas en el mobiliario público de Gijón.

Cacerías de colectivos vulnerables

A lo largo de la investigación, explica la Policía Nacional, se acreditó la participación de los miembros del grupo en, al menos, 14 agresiones físicas y actos de acoso. Tal y como ha sabido este periódico, los acusados organizaban "cacerías" en las que salían deliberadamente, y aprovechando su superioridad numérica, a buscar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Las seleccionaban por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política. Además de estos delitos de odio, algunos de los investigados han sido vinculados con la tenencia y distribución de sustancias estupefacientes.

También se les imputan autodenominadas “acciones” (agresiones) contra integrantes del Sindicato de Estudiantes, de izquierdas, un grupo al que consideran su enemigo.

Armas y cócteles Molotov

La intervención policial se precipitó ante la observación de una escalada en la violencia empleada por los "Whiteboys". Los agentes detectaron que los jóvenes habían adquirido diversas armas blancas y que incluso habían comenzado a fabricar artefactos incendiarios de tipo cóctel molotov. Ante el riesgo de ataques de mayor gravedad, se estableció un amplio operativo que culminó con el registro de tres domicilios y las detenciones a finales del año pasado, con la consiguiente incautación de hachas, cuchillos, pasamontañas, una pistola de airsoft y abundante simbología nazi.

Menores de edad

Tras la detención de los implicados, los cuatro menores de edad han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, mientras que el grupo se considera totalmente desarticulado. Esta actuación forma parte del Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Seguridad contra los grupos organizados y violentos de carácter juvenil, "reafirmando el compromiso de la Policía Nacional en la prevención y asistencia a las víctimas de delitos de odio".

Los investigadores creen que, debido a que las víctimas son personas vulnerables, sobre todo en el caso de indigentes, algunos pueden no haber denunciado, por lo que los detenidos pueden haber atacado a más personas de las que se les imputan hasta ahora.