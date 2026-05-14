Las consecuencias de la nueva oficina judicial, según Chamorro: menos salas de vistas, funcionarios hacinados y el riesgo de aislamiento de los jueces

La nueva oficina judicial se ha implantado en Asturias con cuatro meses de retraso y su resultado no entusiasma precisamente a los jueces. El magistrado Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que este jueves presentó la memoria judicial correspondiente a 2025, aseguró que, con la nueva oficina judicial, "vamos a perder salas de vistas, hay un exceso de concentración de funcionarios y falta comunicación con los servicios comunes, que tienen una aplicación procesal distinta a la de los jueces, con lo que hay un riesgo de que estos queden aislados".

El asunto de las salas de vista urge, porque una Justicia sin ellas es "como un coche sin ruedas". "Hemos solicitado siete magistrados y si viene alguno de ellos no tenemos salas de vistas para ellos", aseguró. Además, "el problema de la dispersión de sedes dificulta el despliegue de la nueva oficina judicial. Los funcionarios de las 39 anteriores oficinas judiciales de los juzgados se han concentrado en tres edificios. Nos hemos quedado sin espacio, está agotado. Acabamos de ver la foto final de lo que son las sedes judiciales, tenemos unos plazos para ellas en Oviedo, pero no tenemos una foto de cuál va a ser la solución intermedia, la solución puente que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, y ahora tenemos una solución provisional de la provisional, que es esta concentración que se ha hecho en los edificios que antes albergaban menos funcionarios y que ahora albergan 40 funcionarios más, a los que hay que sumar los abogados que acuden a ellos".

Puso el ejemplo del propio TSJA. "Las tres salas tienen servicios comunes de funcionarios que no están en los edificios del tribunal, sino en la zona de servicios comunes. Necesitamos una comunicación con esos funcionarios, con esa oficina judicial que ahora debe hacerse por vía telemática y por lo tanto necesitamos unos sistemas telemáticos digitales que faciliten esa comunicación que a día de hoy no tenemos, porque tenemos diferentes aplicaciones procesales", explicó.

"No ha habido suspensiones, pero seguimos con problemas de comunicación entre los jueces y las oficinas judiciales, del propio tribunal con las oficinas judiciales, seguimos con problemas de acceso a la información que está en los soportes digitales. En fin, no ha sido pacífica, no ha sido tranquila y del todo óptima la implantación de la nueva oficina judicial", añadió. "Yo quiero y espero con toda mi fuerza que nosotros podamos seguir despachando más asuntos de los que entran, como hasta ahora, pero es necesario que la oficina judicial siga manteniendo una ratio de despacho de asuntos, un ritmo de trabajo que permita que a los jueces les lleguen esos asuntos. Si al juez no le llega el asunto para resolver, no le llega la prueba, no le llega la medida de cautelar, no le llega el juicio para señalar, el juez no puede ejercer su función. La oficina judicial es un instrumento, la oficina judicial no tiene razón de ser en sí misma si no es instrumento para poder ejecutar lo juzgado. La oficina judicial tiene muchas virtudes, tiene entre otras la posibilidad de que haya un trasvase de funcionarios allí donde haya necesidades, pero tiene riesgos, como la posibilidad de que el juez quede aislado en su propia casa, lo cual tratamos con todos los medios de evitar, pero es verdad que existen algunas disfunciones en la forma en la que se ha llevado a cabo este esquema de oficina judicial", resaltó.

Balbín y Chamorro entran en el salón de plenos del TSJA. / Irma Collín

Chamorro estuvo acompañado del Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Balbín, quien explicó que comparte la visión del presidente del TSJA sobre una reforma que "es una decisión del legislador, no un invento de ningún cuerpo de los que forman la Administración de Justicia". Explicó que ha sido "un proceso complejo que implicó una adecuación de personal, un acoplamiento que implicó adecuación de infraestructuras, hay que situar los servicios que ahora son transversales como el de ejecución en algún sitio y eso supone mover en un corto espacio de tiempo y además sin parar la actividad judicial a un montón de gente y a un montón de puestos de trabajo, de ordenadores, de conexiones y una adecuación tecnológica. Estamos pendientes de que nos implanten un sistema de gestión procesal que se adecuará mucho más a lo que necesita la nueva oficina judicial, a esa interrelación digital de la que hablaba el presidente y que con Minerva, la aplicación que tenemos ahora, se queda un poco coja. Luego está ese otro aspecto que olvidamos muchas veces, pero que igual es el más importante, como es la gestión del cambio, explicar a todos y cada uno de los que van a estar implicados en esta nueva estructura, en qué consiste para que lo asimilen adecuadamente y remen, como decimos nosotros, a favor, no en contra. Todos tenemos resistencia al cambio, hay que ser responsables, tenemos la responsabilidad de impulsar este proceso. Esta implantación supone un reto especialmente para el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, han sido los encargados de dirigir todos esos nuevos servicios, habrá una estructura más jerárquica, pero que lo hemos asumido con un compromiso serio, con esfuerzo personal incluso hasta un desgaste personal. Tanto el secretario coordinador como yo mismo y los directores de servicio han dado todo por que esto salga lo mejor posible, la inspiración que nos mueve solo puede ser una la de dar apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional, pero también dar un mejor servicio a los ciudadanos".

Chamorro indicó que se mantien los problemas que se vienen denunciando año tras año: la situación deficiente de las sedes judiciales, la digitalización, la excesiva temporalidad del personal funcionario y la necesidad de incentivar la la formación entre ese personal temporal.

Datos judiciales de 2025

Por lo que se refiere a los datos judiciales de 2025, Chamorro explicó que los asuntos se han incrementado un 3,5 por ciento, hasta alcanzar los 166.766, frente a los 161.126 del año anterior. Eso significa una media de 1.450,14 asuntos por cada órgano judicial, en una región, recalcó, que es la tercera de España en litigiosidad. "A la vista de los asuntos ingresados, puede decirse que un tercio de la población asturiana ha pasado por la Administración de Justicia", dijo Chamorro. Se han resuelto más de los que han entrado, 170.283, un 6,7 por ciento más que el año anterior, o lo que es lo mismo, 1.480,72 asunto por cada órgano judicial, cuando en 2024 fueron 1.387.

La jurisdicción penal fue la que más se incrementó, un 7,9 por ciento, alcanzando los 74.278 asuntos, 5.430 más que el año anterior . "No tengo una respuesta de a qué puede responder el incremento en el concreto ámbido de la jurisdicción penal. desde la perspectiva de la sala de los civil y penal del TSJA, que tiene conocimiento de las resoluciones de la Audiencia Provincial, sí que detectamos un incremento de las agresiones sexuales y también de la violencia de género", indicó el presidente del tribunal.

En lo que se refiere a la jurisdicción civil, alcanzó los 74.467 asuntos, un 1 por ciento más que en 2024, la contenciosa administrativa se situó en 3.415 (un 0,5 por ciento más), y la social se redujo a 14.606 asuntos, un 3.8 por ciento menos.

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Además, en 2025 se dictaron 165.008 resoluciones (de ellas, 52.289 sentencias), un 0,5 por ciento más. En definitiva, "los tribunales asturianos han cumplido con la encomienda".