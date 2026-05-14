El cordero releva al huevo como el producto de la cesta de la compra que más se encarece en Asturias, un 16% en un año

Los huevos han dejado de ser el producto de la cesta de la compra que más sube en Asturias. Ahora esa posición la ocupa el cordero, cuya carne cuesta un 16,5% más que hace un año debido a la baja oferta (la enfermedad de la lengua azul redujo el censo) y el incremento del coste de los piensos. Tras el cordero y los huevos, con un alza de precios del 15,3%, lo que más sube en la región es el transporte público urbano, el 14,9%, vinculado al incremento de los precios de los combustibles por la guerra en Oriente Medio.

En ese contexto de tensiones bélicas, el índice de precios al consumo se incrementó en abril en Asturias un 2,7%, tres décimas menos que en marzo (3%) y la tasa más baja entre las comunidades autónomas junto con la de Extremadura. Además, el incremento de precios en Asturias es seis décimas inferior al de la media en España (3,3%).

En tasa mensual, es decir, en relación a marzo, los precios repuntaron en el Principado un 0,5%, mientras que en el acumulado de los cuatro primeros meses del año subieron un 1,4%.

En tasa interanual, el grupo de precios que más subió en Asturias fue el del transporte, que incluye los carburantes, con una subida del 6,3%, seguido de los restaurantes y los servicios de alojamiento, con un encarecimiento del 4,9%. También destacaron las subidas de las bebidas alcohólicas y el tabaco, del 4,6%; los seguros y los servicios financieros, del 4,2%; los cuidados personales, un 3,4%, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,9%. Subieron menos que la media la sanidad, un 2,6%; la vivienda, grupo que incluye la electricidad, un 1,7%; los muebles y artículos del hogar, un 1%; la información y las comunicaciones, un 0,2%, y las actividades recreativas, deportivas y culturales, un 0,1%.

Los únicos grupos de precios que se han abaratado en Asturias en el último año son el vestido y el calzado, un 8,4%, y los servicios de educación, un 0,4%.

En cuanto a los productos de la cesta de la compra, junto con la carne de ovino (subida interanual del 16,5%) y los huevos (15,3%), lo que más se encareció fue la carne de vacuno (14,3%), las legumbres y hortalizas frescas (12,3%) y el pescado fresco y congelado (11,5%). Por contra, lo que más se abarató fue el aceite (-7,2%), la carne de porcino (-3,8%), las frutas frescas (-2,3%), las patatas (-1,4%) y los preparados de legumbres y hortalizas (-0,5%).