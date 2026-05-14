El Defensor del Pueblo investiga las demoras de casi dos años en asignar las citas en el Punto de Encuentro Familiar de Oviedo, tras las quejas de abogados y magistrados

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, investiga las demoras de casi dos años en asignar las citas en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Oviedo, tras las acerbas quejas de abogados y magistrados sobre el atasco monumental de un servicio en el que los padres separados pueden visitar a sus hijos, en situaciones de separación, divorcio o alta conflictividad. Un grupo de abogados especializados en Derecho de Familia había denunciado el atasco monumental en asignar las citas para visitas tuteladas en el PEF de Oviedo, que alcanzaba la friolera de 21 meses, casi dos años, una situación que no se da en Gijón o Avilés.

En su respuesta a uno de estos letrados de familia, Borja Álvarez Iglesias, Ángel Gabilondo informa que se han iniciado las actuaciones oportunas ante la Consejería de Derechos Sociales y de Bienestar del Principado de Asturias para conocer la situación. También indica en su respuesta que, "estudiada su queja, se procede a su admisión, al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, del Defensor del Pueblo".

Los letrados denunciaron que el PEF de Oviedo, gestionado por la Fundación IDADE, se ha convertido «en un agujero negro donde mueren los afectos y se trituran derechos fundamentales». Incluso los magistrados se han quejado de la situación. Estos letrados aseguraron que sopesaban incluso presentar reclamaciones patrimoniales ante el Principado para resarcir aún mínimamente el daño que se está causando a los menores y sus padres.

A finales de febrero de 2026, el PEF de Oviedo estaba asignando citas para visitas tuteladas ordenadas por los Tribunales en resoluciones de mayo de 2024. Los letrados se preguntaban: «¿En algún momento la Administración se ha parado a valorar qué significan dos años en la vida de un niño de tres, ocho u once años? Porque resulta una eternidad de ausencia: es el tiempo necesario para que un hijo deje de reconocer la voz de su padre o de su madre, para que el vínculo se pudra y para que el Estado consume, por desatención o pura tacañería presupuestaria, una alienación forzosa irreversible y de manual. Esta parálisis no es solo una ‘espera administrativa’, es un secuestro legal».

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar prevé licitar este año la puesta en marcha de un nuevo Punto de Encuentro Familiar (PEF) en Oviedo. Este recurso, concebido como un espacio neutral y seguro, garantiza el derecho de los menores a mantener la relación con sus progenitores o familiares en procesos de separación, divorcio sin acuerdo o alta conflictividad.

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La directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, anunció esta medida el pasado mes marzo, tras las críticas de los abogados de familia, indicando que la apertura de este nuevo PEF permitirá eliminar la actual lista de espera, que afecta a 40 niños y niñas. El incremento de personas usuarias en los dos últimos años ha sido muy notable, pasando de 250 a 350 menores atendidos.