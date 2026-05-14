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Las familias de víctimas laborales de Asturias reclaman no ser excluidas de las nuevas ayudas del Principado

El colectivo ha solicitado una reunión con Vicepresidencia para ser "escuchadas" antes de que el proceso de diseño de la medida se cierre

Accidente en el túnel del padrún, el último de carácter laboral en la región.

Accidente en el túnel del padrún, el último de carácter laboral en la región. / Mario Canteli

Alicia García-Ovies

Oviedo

Las familias de las víctimas de accidentes laborales en Asturias quieren ser "escuchadas" y tener voz en el proceso de diseño de las ayudas anunciadas por el Principado, las cuales podrían ascender hasta 72.000 euros. El colectivo presentó oficialmente una solicitud solicitando una reunión con la vicepresidenta, Gimena Llamedo, para plantearle sus dudas y su descontento porque esta medida solo se retrotraiga hasta 2025.

Consideran “positivo” que el Principado busque una fórmula de apoyo público ante una muerte laboral, pero recuerdan que “una ayuda dirigida a familias de víctimas laborales no debería cerrarse sin escuchar también a las propias familias, especialmente a aquellas que podrían quedar excluidas por el límite temporal anunciado”. “No pedimos que se quite nada a nadie. Pedimos que no se deje atrás a familias que ya venían sufriendo”, insisten.

En la solicitud presentada para la reunión, reclaman al Gobierno que explique el criterio de poner el límite en 2025 y estudie una vía jurídicamente segura para no excluir automáticamente a familias anteriores. Bien sea mediante “disposición transitoria, una línea complementaria o un procedimiento específico para situaciones de especial desprotección, procesos judiciales prolongados, responsabilidades reconocidas o ausencia de reparación efectiva”.

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Su objetivo “no es enfrentar” a unas víctimas con otras, ni cuestionar el apoyo a ninguna familia (las ayudas fueron anunciadas tras las críticas por la falta de apoyo a las víctimas del accidente de Cerredo). Solo piden que “si la ayuda se anuncia en nombre de la igualdad y del apoyo a las víctimas laborales, las familias afectadas también sean escuchadas antes de que la medida quede cerrada”.

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