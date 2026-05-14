Gonvarri y SNA se alían para fabricar en Corvera innovadores aislamientos acústicos

Gonvarri Metal Structures y SNA Consultoría Acústica han firmado una alianza estratégica para fabricar en la planta de Gonvarri Asturias, en Corvera, y comercializar a nivel internacional soluciones basadas en Basslock, una tecnología de aislamiento acústico patentada y desarrollada por SNA. Esta innovación está diseñada para reducir el ruido en entornos donde las soluciones convencionales presentan limitaciones, como instalaciones industriales, infraestructuras, grandes superficies, centros de datos y otras actividades con elevada emisión sonora.

Gonvarri Asturias fabrica en la planta de Corvera soluciones estructurales metálicas para la seguridad vial (sistemas de contención de vehículos), la energía solar, los invernaderos, los andamios... Entre los productos que fabrica se incluyen pantallas acústicas (tecnología NoiseTech) para infraestructuras viarias y ferroviarias y ahora, aprovechando esa experiencia y sus capacidades industriales, fabricará también aislantes acústicos desarrollados por la ingeniería astur-madrileña SNA.

En una primera fase, ambas compañías orientarán su actividad comercial al mercado europeo, con especial atención a la Península Ibérica e Italia, antes de abordar una expansión progresiva hacia otros mercados. Basslock surge para mejorar de forma significativa el aislamiento frente al ruido de baja frecuencia y a los componentes tonales, sin comprometer el flujo de aire necesario para la ventilación de las instalaciones. Según sus desarrolladores, su principal ventaja reside en la combinación de alto rendimiento acústico en bajas frecuencias, diseño adaptado a cada proyecto y compatibilidad con sistemas de ventilación. Esto permite abordar aplicaciones donde las alternativas tradicionales no ofrecen una solución eficaz. La tecnología dispone de patente en España y ha iniciado su protección internacional.

Noticias relacionadas

"La colaboración con Gonvarri nos permite dar el salto industrial que esta tecnología requería: fabricar con garantías, escalar las soluciones y competir desde Asturias en mercados internacionales", señaló Alberto Cabrerizo, CEO y fundador de SNA Consultoría Acústica e inventor de Basslock. Para Gonvarri, esta alianza refuerza su apuesta por Asturias como polo industrial y tecnológico. "Esta colaboración une una tecnología diferencial con una capacidad industrial contrastada", señaló René Porrúa, director general de Gonvarri Metal Structures, que destacó que "Asturias cuenta con talento, industria e innovación para desarrollar soluciones que mejoren infraestructuras, procesos industriales y la calidad de vida de las personas".