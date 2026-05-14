¿Cómo impacta un eclipse en el cerebro humano?, ¿afecta al reloj biológico?: la Universidad responde a todas las dudas sobre la gran cita con el cielo de Asturias el 12 de agosto

Mucho se ha dicho ya sobre el eclipse solar total que se producirá el próximo 12 de agosto y que tendrá en Asturias uno de los mejores escenarios para su contemplación, de algo menos de un minuto, dependiendo del lugar.

La Universidad de Oviedo se ha sumado con varias iniciativas, la última, una original exposición que muestra diez miradas diferentes sobre este fenómeno. La muestra cuenta con la participación de investigadores de distintas áreas de conocimiento de la institución académica, lo que permite ofrecer una visión interdisciplinar del eclipse. Entre los participantes, se encuentra investigadores de Biología de Organismos y Sistemas, Biología Funcional, Morfología y Biología Celular, Historia, Filología Clásica y Románica, Astrofísica, Geología o Energía.

En concreto, participan especialistas como Sandra Villar Conde, Elena Díaz Rodríguez, David Álvarez Fernández, Mª Eugenia Alguacil Martín, Miguel Calleja Puerta, Noemí Pinilla-Alonso, Javier Verdejo Manchado, Santiago Iglesias Álvarez, Luis Rodríguez Terente, Manuel García Díaz e Ignacio Alcalde Domínguez, quienes aportan su conocimiento desde sus respectivas áreas de conocimiento.

A través de diez láminas divulgativas, la exposición, una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), dependiente del Vicerrectorado de Investigación, aborda diferentes miradas relacionadas con el eclipse solar, entre las que se encuentran los efectos en el cerebro humano y los mecanismos de atención que se activan ante cambios bruscos de luz; la posible influencia en los ritmos biológicos y el comportamiento animal; la reconstrucción de eclipses históricos a partir de fuentes documentales; o el valor científico de estos fenómenos para la astrofísica.

Enfoque lingüístico

Asimismo, se analizan aspectos lingüísticos, como el origen de la palabra eclipse; efectos físicos como la variación de la luz, la sombra o la temperatura durante el fenómeno; y cuestiones relacionadas con la geología, que evidencian que estos eventos no provocan cambios significativos en la dinámica terrestre. También se incluye el impacto del eclipse en la producción de energía solar, así como recomendaciones de seguridad para su observación, incidiendo en la importancia de utilizar protección adecuada para evitar daños oculares.

La muestra se puede descargar en la web de la Universidad y se exhibirá en las facultades y escuelas de la Universidad de Oviedo. Además, podrá ser utilizada y expuesta en centros educativos del Principado de Asturias. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT), acercará el contenido de la exposición a los escolares y al público general de la Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias que se celebrará el próximo 21 de mayo en Avilés.

La exposición cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), así como del Principado de Asturias.