El IUOPA, pionero en España en el uso de la técnica galardonada con el premio "Princesa" de Investigación: "Fuimos los primeros"

"Los primeros en usar esta tecnología fueron de aquí, del IUOPA (Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias), para secuenciar los fenómenos de leucemia linfática crónica", comentó ayer el investigador Xosé Antón Suárez, tras conocerse la concesión del premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica a los científicos que han contribuido a optimizar las técnicas de lectura y secuenciación del genoma.

El investigador del IUOPA, que estos días celebra en el Palacio de Congresos de Oviedo su IV Simposio Internacional, con profesionales de toda España, explicó que "estas técnicas de secuenciación masiva se desarrollaron hace 20 años y supusieron una revolución total en la manera de hacer ciencia: cambió completamente las preguntas que nos podemos hacer y lo que somos capaces de sacar de esa información". Antes, especificó, todo se hacía a "trocitos" y "poco a poco"; ahora, por 500 euros, se puede secuenciar un genoma en cuestión de horas o de días.

Milagros Balbín, junto al panel del Laboratorio de Oncología Molecular del HUCA. | LNE

El IUOPA recurre a menudo al Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), con sede en Barcelona, o a empresas privadas, con precios muy competitivos. Hacen esto cuando no hay urgencia en obtener los resultados. El HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) también dispone de sus propios aparatos para descifrar el genoma. Es más costoso, pero se aplica cuando la clínica requiere actuar con rapidez en un paciente. "En un hospital se puede permitir que sea más caro, porque para ellos el tiempo es un factor muy importante", indica Xosé Antón Suárez.

Milagros Balbín, directora del Laboratorio de Oncología Molecular del HUCA, señala que las tecnologías de secuenciación genómica de última generación se utilizan en "los laboratorios de genética, genética molecular y oncología molecular" para "analizar alteraciones genéticas en la línea germinal, predisposición hereditaria a ciertas enfermedades o predisposición hereditaria al cáncer". "Ciertas alteraciones en ciertos genes son predictivas de una terapia determinada", indica.

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"Esta tecnología permite analizar múltiples genes a la vez, de una sola vez, cuando antes se tenían que analizar de uno en uno y era muy costoso", añade, ganando un tiempo valiosísimo para los pacientes.