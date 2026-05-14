Máxima alerta si ves hilos de silicona en la puerta de casa: la Guardia Civil advierte que pueden robarte

Si ves marcas de silicona, en forma de hilos, en la puerta de casa, ponte en alerta. Es una de las técnicas utilizadas por los cacos para robar en viviendas. Así lo ha alertado la Guardia Civil, que ha detenido en Zaragoza a tres integrantes de un grupo criminal que tenía este modus operandi para saber qué inmuebles estaban habitados y no, y aprovechaban las vacaciones para entrar y actuar.

La investigación comenzó tras el análisis de la información recabada tras diferentes robos en el interior de viviendas producidos en el casco urbano de Tarazona (Zaragoza). Las pesquisas recabadas por las unidades de investigación, se pudo determinar se llevaban a cabo con el mismo modus operandi y en fechas señaladas, como Navidad, Semana Santa y puentes.

Marcaje en puertas

Para llevar a cabo el robo los autores realizaban un estudio de la zona. Marcaban las puertas de las viviendas objeto de robo con unos pequeños hilos de silicona que colocaban en la parte inferior del marco de la puerta, para no ser detectado a simple vista. De esta forma, en función del estado en el que se hallase el marcaje cuando regresaban al lugar, sabían si el inmueble estaba desocupado.

La operación concluyó con un dispositivo realizado con motivo del inicio del puente de mayo ante la sospecha de que este entramado criminal volviese a actuar. Como resultado del operativo, la mañana del 30 de abril, los agentes lograron detener a los sospechosos cuando se hallaban en las inmediaciones e interior de un bloque de viviendas. Los cacos sustraían principalmente joyas y dinero en efectivo.

Tras estas detenciones la Guardia Civil comprobó el estado de las viviendas que se ubican en varios portales de la zona donde fueron detenidos, y verificaron que un total de 60 viviendas presentaban las marcas de los hilos de silicona, las cuales podrían haber sido objeto de robo.

Nada de redes sociales

Ante la proximidad de las vacaciones de verano, la Guardia Civil insiste en no publicar nada en redes sociales para evitar robos de este tipo. "Si te vas de vacaciones, evita anunciarlo en redes, no serás el más guay del grupo pero te evitará algún susto que otro. Ten cabeza, es otra forma de reforzar la seguridad de tu vivienda", advierte.