El pleno de San Martín pide cesar a Enrique Fernández como presidente de Hunosa al faltar un concejal del PSOE
El PP saca adelante, con apoyo de IU y de los partidos locales, una moción que exige al Gobierno central destituir al que fuera alcalde y referente socialista en el concejo
El pleno del Ayuntamiento de San Martín aprobó ayer una moción presentada por el PP en la que se insta al Principado y al Gobierno de España a exigir la destitución del que fuera alcalde del municipio Enrique Fernández, exconsejero de Industria, de su puesto como presidente de Hunosa al considerarlo responsable político de la gestión autonómica que propició el marco del accidente minero de Cerredo. La moción aprobada por el pleno municipal, en sesión a las 11.30, también incluye entre las reprobaciones a Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto de Gijón y exconsejera de Transición Ecológica, también por su presunta responsabilidad política en el siniestro.
La propuesta de los populares fue respaldada por todos los partidos de la oposición (IU, Agrupación de Electores y Arranca San Martín, además del PP), con el rechazo del PSOE, que quedó en minoría por la ausencia de un edil vinculado al SOMA que participaba en Oviedo en la concentración de respaldo a los mineros de Mina Miura.
La propuesta de los populares quedó relegada a un pleno extraordinario, después de que PSOE e IU votaran en contra de su inclusión en el pleno ordinario argumentando más tiempo para su estudio. Finalmente, el debate quedó fijado para ayer. Sin embargo, las ausencias (múltiples y por todos los partidos) hicieron que los números inclinasen finalmente la balanza hacia el texto presentado por los populares, que apoyaron todos los partidos de la oposición.
Así, del PP votaron dos de sus tres ediles; y también dos de los cinco concejales de IU, uno de los dos de la Agrupación de electores y el concejal de Arranca San Martín. El PSOE habría conseguido frenar la moción de haber contado con sus seis concejales, ya que en un empate inclinaría la balanza finalmente el voto de calidad del Alcalde, José Ramón Martín Ardines. Pero uno de los ediles, Jairo García García, concejal de Obras y Urbanismo, se encontraba en Oviedo respaldando la protesta minera de los trabajadores de Mina Miura.
Aunque la aprobación de la moción solo tiene un valor simbólico, precisamente ese simbolismo le da su fuerza. El PP logra infligir un golpe a los socialistas justamente en el feudo del actual presidente de Hunosa.
El alcalde de San Martín, Martín Ardines, secretario general de la agrupación socialista del municipio, fue uno de los primeros dirigentes en expresar su rechazo a que Enrique Fernández quedase señalado como responsable político del accidente de Cerredo, al considerarlo víctima de "una estrategia de desgaste". Ardines fue jefe de gabinete de Enrique Fernández en su época de consejero de Industria. Ayer también estuvo en Oviedo respaldando a los mineros de Mina Miura, pero después del Pleno.
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