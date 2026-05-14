El Principado destina 2,2 millones de euros a nuevas ayudas al alquiler para 590 beneficiarios

Tan solo dos meses después de la última convocatoria, la Consejería de Vivienda ha resuelto dos nuevas convocatorias de ayudas al alquiler por importe de 2,2 millones de euros, con el objetivo de facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda a personas con dificultades económicas y favorecer la emancipación juvenil. En total se beneficiarán 590 personas.

La convocatoria de ayudas al alquiler beneficiará a 537 personas, distribuidas entre el programa general y la línea específica para víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucio, sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables. En este caso la inversión ya asciende a más de 1,9 millones.

Además de las ayudas concedidas, se denegaron 155 solicitudes y se registraron 15 desistimientos.

En lo que respecta al Bono Alquiler Joven, la Consejería de Vivienda ha aprobado ayudas para 53 personas por valor de 268.147 euros. Esta línea tiene por finalidad facilitar el acceso a la vivienda y apoyar los procesos de emancipación de la población joven.

En esta resolución se denegaron 49 solicitudes por incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y se declararon 73 desistimientos. De este modo, queda completada la tramitación de la convocatoria anterior del bono, mientras la Consejería avanza ya en la gestión de la nueva, publicada el pasado enero.

El consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, destacó el cambio producido en la gestión de estas ayudas desde el inicio de la legislatura y recordó que su tramitación “era un problema enquistado” cuando asumió la responsabilidad de la consejería. “Era un problema muy importante, por el que el Partido Popular nos preguntaba en cada comisión. Hoy ya no lo hace y los medios tampoco hablan de la gestión de estas ayudas”, señaló.

Zapico enmarcó estos avances en la apuesta del Gobierno de Asturias por reforzar las políticas públicas de vivienda: “Estamos demostrando que somos gente seria, de palabra, capaz de dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora, la juventud y las personas más vulnerables en materia de acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible, favoreciendo con la acción pública el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda”.

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Las resoluciones se publicarán próximamente en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).