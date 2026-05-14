Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Transportes invierte más de cien millones en mejorar la seguridad de los túneles asturianos

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, conoce el detalle de las actuaciones durante su visita al centro de control de Villaviciosa

Adriana Lastra, segunda por la derecha, durante su visita al centro de control de Villaviciosa.

Adriana Lastra, segunda por la derecha, durante su visita al centro de control de Villaviciosa. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está invirtiendo más de cien millones de euros en reforzar la seguridad de los túneles de Asturias. Unos trabajos que la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, pudo conocer en profundidad este jueves en su visita al centro de control de San Miguel de Arroes, Villaviciosa.

Las obras para mejorar la seguridad y la comodidad de los conductores se están realizando sobre 16 túneles, que suman más de 37 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Asturias.

En concreto, se trata de los túneles de Pando, Vegaviesga, Entrerregueras, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, pertenecientes a la autopista AP-66, con un presupuesto de 68,1 millones.

Asimismo, se interviene en los de Brañaviella, Cefontes, Deva, Fabares, Infanzón, Niévares y Villaviciosa, en las autovías A-8 y A-64, con un presupuesto de 33,9 millones; y en los de Ángel Uriel y El Padrún, en la autovía A-66, con un presupuesto de 7,2 millones de euros, a punto de concluir.

También se han adecuado recientemente el resto de los túneles de la A-8. Hacia el Occidente, Jarrio y Rellón, por 4 millones; y hacia el Oriente, El Carmen, Llovio, Tezangos, El Fabar, Arenal de Morís y Duesos, por 12,3 millones

Noticias relacionadas y más

Junto a la delegada del Gobierno visitaron el centro de control la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, Mireya Muñoz; y el jefe del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Asturias, Juan Fernández.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  2. Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
  3. Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
  4. ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
  5. Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
  6. El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental
  7. La fibromialgia frenó a Javier Tejedor, histórico vigilante del Tartiere: 'Me han llamado de todo; vago, esquizofrénico, bipolar, borracho, drogado… Y ahora se me agota el paro y no me dejan trabajar
  8. Los grandes proyectos previstos por Adif en Asturias (entre los que está la obra clave que permitiría reducir los tiempos de viaje del AVE)

Transportes invierte más de cien millones en mejorar la seguridad de los túneles asturianos

Transportes invierte más de cien millones en mejorar la seguridad de los túneles asturianos

El cordero releva al huevo como el producto de la cesta de la compra que más se encarece en Asturias, un 16% en un año

El cordero releva al huevo como el producto de la cesta de la compra que más se encarece en Asturias, un 16% en un año

Barbón contesta con dureza a Ayuso: "Trata a Asturias con desprecio, como si fuéramos una colonia; déjanos en paz y vete por lo segao"

Barbón contesta con dureza a Ayuso: "Trata a Asturias con desprecio, como si fuéramos una colonia; déjanos en paz y vete por lo segao"

Arriesgado rescate en medio de la niebla de tres montañeros de 21 años, uno de ellos herido, en el corazón los Picos de Europa

Covadonga Tomé reclama al Gobierno asturiano ser más "valiente" con la ley de Vivienda para frenar la crisis residencial

¿Cómo impacta un eclipse en el cerebro humano?, ¿afecta al reloj biológico?: la Universidad responde a todas las dudas sobre la gran cita con el cielo de Asturias el 12 de agosto

¿Cómo impacta un eclipse en el cerebro humano?, ¿afecta al reloj biológico?: la Universidad responde a todas las dudas sobre la gran cita con el cielo de Asturias el 12 de agosto

El IUOPA, pionero en España en el uso de la técnica galardonada con el premio "Princesa" de Investigación: "Fuimos los primeros"

Las familias de víctimas laborales de Asturias reclaman no ser excluidas de las nuevas ayudas del Principado

Las familias de víctimas laborales de Asturias reclaman no ser excluidas de las nuevas ayudas del Principado
Tracking Pixel Contents