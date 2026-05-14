Transportes invierte más de cien millones en mejorar la seguridad de los túneles asturianos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está invirtiendo más de cien millones de euros en reforzar la seguridad de los túneles de Asturias. Unos trabajos que la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, pudo conocer en profundidad este jueves en su visita al centro de control de San Miguel de Arroes, Villaviciosa.

Las obras para mejorar la seguridad y la comodidad de los conductores se están realizando sobre 16 túneles, que suman más de 37 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Asturias.

En concreto, se trata de los túneles de Pando, Vegaviesga, Entrerregueras, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, pertenecientes a la autopista AP-66, con un presupuesto de 68,1 millones.

Asimismo, se interviene en los de Brañaviella, Cefontes, Deva, Fabares, Infanzón, Niévares y Villaviciosa, en las autovías A-8 y A-64, con un presupuesto de 33,9 millones; y en los de Ángel Uriel y El Padrún, en la autovía A-66, con un presupuesto de 7,2 millones de euros, a punto de concluir.

También se han adecuado recientemente el resto de los túneles de la A-8. Hacia el Occidente, Jarrio y Rellón, por 4 millones; y hacia el Oriente, El Carmen, Llovio, Tezangos, El Fabar, Arenal de Morís y Duesos, por 12,3 millones

Junto a la delegada del Gobierno visitaron el centro de control la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, Mireya Muñoz; y el jefe del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Asturias, Juan Fernández.